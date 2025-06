Scopri un negozio come non l’avevi mai visto!

arKé, in un anno dalla sua apertura, ha già dato vita a numerosi eventi e ha creato connessioni indissolubili tra le persone. Nasce come negozio di abbigliamento femminile, il sogno d’infanzia di Silvia D’Ettorre, che ha lavorato anni per creare la sua realtà. Silvia ha costruito, in oltre vent’anni di esperienza nel settore, la sua idea di vendita e rapporto con il cliente, basato prima di tutto sulla fiducia e l’attenzione.

Ma che cosa significa arKé? In filosofia, l’arké è il principio del tutto, ciò da cui ogni cosa ha inizio; per Silvia, il negozio è esattamente la stessa cosa: l’inizio della sua nuova vita e di una nuova espressione di sé. L’obiettivo è semplice, ma fondamentale: aiutare chiunque entri in negozio a trovare la sua essenza, non solo attraverso la moda ma anche grazie alla scoperta di sé. Da qui nascono gli eventi: incontri di crescita personale che si tengono più volte al mese in cui approfondire, discutere, aprirsi agli altri, ovviamente circondati da vestiti meravigliosi! Fino ad ora, le mura del negozio hanno ospitato incontri di numerologia, ipnosi regressiva, cristallo terapia, ma anche percorsi di coaching per lavorare su sé stessi in modo concreto.

A giugno, arKé compie un anno! Silvia, per l’occasione, ha deciso di ampliare ancora di più i suoi orizzonti e trasformare il negozio in un museo d’arte pop, ospitando le opere di Fulber – Fulvio Bernardini – il celebre artista e fumettista trentino. La mostra si comporrà di una collezione di MiniPop, FineArt numerate e autografate dall’artista che riprendono le sue tele ad olio esposte nelle principali città europee a partire dal 2012. Fulber rivisita le opere dei maestri – Picasso, Van Gogh, Lichtenstein, Depero, Dalì, Modigliani – donandogli un nuovo aspetto ironico e scanzonato, e le ricollega al suo fumetto tramite i daimon, piccoli esserini gialli che popolano le sue tele. A inaugurare la mostra sarà Fulber in persona, martedì 10 giugno alle ore 18 in via Paolo Boselli 10, Arma di Taggia.

Perché proprio Fulber, ce lo spiega Silvia D’Ettorre: «Con Fulber apriamo le porte all’arte. arKé nasce dai sogni di una bambina che nella cameretta di casa sua giocava a vendere abiti con soldi di carta. Con il tempo le sue passioni si sono ampliate, l’amore per l’abbigliamento, per il mondo olistico ed esoterico, per il trekking e la pittura, e hanno fatto si che nascesse questo luogo in cui tutto coesiste. Fulber, con il suo talento, la sua ricerca costante che traspare in ogni opera, la sua attenzione all’innovazione, mi ricorda ciò che mi ispira ogni giorno quando entro in questo luogo. Tutto è in continua evoluzione, tutto anche se in apparenza sembra uguale in realtà è animato da idee, spunti ed energie sempre diversi.»

Per non perderti nessun nuovo arrivo e restare sempre aggiornato sugli eventi in programma, segui le pagine Instagram e Facebook del negozio @moda.arke, troverai video divertenti e post che ti permetteranno di curiosare tra tutti i meravigliosi capi disponibili.

Ti aspettiamo martedì 10 giugno in negozio per festeggiare tutti insieme il compleanno di arKé, tra quadri, chiacchierate e tante bellissime sorprese!

Contatti

+39 379 231 56 88

Via Paolo Boselli 60, Arma di Taggia (IM), 18018

Mail: arke.moda.sd@gmail.com

Instagram: @moda.arke

Facebook: ArKé