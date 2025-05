Monaco tutela i tesori di “Les Années folles de Coco Chanel”: dichiarati "non sequestrabili" i beni culturali esteri in prestito

In vista dell’attesissima esposizione « Les Années folles de Coco Chanel », che sarà ospitata dal Nouveau Musée National de Monaco (NMNM) dal 19 giugno al 5 ottobre 2025, il Governo del Principato ha adottato l’Arrêté Ministériel n. 2025-245 del 20 maggio 2025, pubblicato nel Journal de Monaco n. 8749.

Il provvedimento stabilisce che i beni culturali prestati da istituzioni straniere per l’occasione siano dichiarati "insaisissables", ovvero non sequestrabili, per l’intera durata del loro soggiorno a Monaco, dal 1° giugno al 25 ottobre 2025. Si tratta di una misura di protezione giuridica prevista dalla legge monegasca n. 1.277 del 2003, volta a tutelare le opere d’arte prestate per esposizioni temporanee nel Principato.

Le prestigiose istituzioni coinvolte nel prestito sono:

Le Gallerie degli Uffizi di Firenze

La Fondation Almine y Bernard Ruiz-Picasso (FABA), con sede a Bruxelles

Le opere in questione, il cui elenco dettagliato è allegato al decreto, contribuiranno a celebrare la figura iconica di Gabrielle “Coco” Chanel e a offrire al pubblico uno sguardo originale sull’estetica e la cultura degli anni ’20 e ’30, tra moda, arte e società.

Il Conseiller de Gouvernement-Ministre dell’Interno è stato incaricato dell’esecuzione dell’atto, che si inserisce nel più ampio impegno del Principato a favore della protezione del patrimonio artistico internazionale e della promozione culturale.

L’iniziativa consolida il ruolo di Monaco come punto di riferimento per grandi mostre internazionali, in grado di attirare istituzioni culturali di prestigio e pubblico da tutto il mondo.