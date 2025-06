Cannes dà voce agli animali: una giornata dedicata al civismo a quattro zampe

Una città più civile passa anche attraverso il rispetto degli animali. Domenica 15 giugno 2025, dalle 10:00 alle 17:30, square Verdun si trasformerà in un punto d'incontro tra cittadini, animali e professionisti del settore con la "Giornata dell’animale cittadino", un evento gratuito promosso dalla Mairie de Cannes. Tema centrale: "Animale e civismo".

L’iniziativa punta a sensibilizzare i proprietari di animali e favorire una convivenza equilibrata e rispettosa tra uomini e animali nell’ambiente urbano.



Stand, conferenze e dimostrazioni: il programma della giornata

Oltre trenta stand, curati da veterinari, educatori, toelettatori, associazioni e commercianti locali, offriranno al pubblico informazioni e consulenze.

L’evento, pensato per grandi e piccoli, includerà anche conferenze tematiche e dimostrazioni canine di sport, obbedienza e agilità.



Tra i momenti più attesi, tre incontri con esperti su temi cruciali per la vita in città con gli animali: “Vivere in città con il proprio animale”, “Cani guida per non vedenti” e “Fauna selvatica in ambito urbano”. Gli animali sono i benvenuti, purché tenuti al guinzaglio.



Una politica strutturata per il benessere animale

L’iniziativa si inserisce in un percorso avviato nel 2014 dalla municipalità, che ha istituito una delega comunale dedicata alla causa animale nel 2017.

L’obiettivo è chiaro: garantire agli animali uno spazio sicuro e riconosciuto all’interno della città, contrastare la sofferenza animale e tutelare la salubrità pubblica.



Tra gli interventi concreti messi in campo negli ultimi mesi, spiccano l’inaugurazione (nel dicembre 2024) del primo parco canino cittadino in rue du Lys e l’apertura, con orari regolamentati, del square Colonel Arnaud Beltrame ai cani.

L’amministrazione ha anche promosso la vaccinazione gratuita dei cani appartenenti a persone in difficoltà, sottolineando l’approccio solidale dell’iniziativa.



Dodici nuove azioni per gli animali in città

Nel maggio 2024, il sindaco di Cannes ha annunciato un pacchetto di 12 nuove misure a favore della convivenza tra animali e cittadini. Tra queste:

la creazione della Carta dell’animale a domicilio, utile in caso d’emergenza;

l’ampliamento dei box per cani presso il foyer Lycklama;

la pubblicazione di una nuova edizione del “Guida dell’animale cittadino”, anche in inglese;

la mappatura online degli esercizi pubblici pet-friendly;

l’accesso stagionale per i cani alle spiagge naturali tra novembre e marzo;

una campagna estiva contro l’abbandono e la maltrattamento;

nuovi programmi di equitazione terapeutica e l’installazione di un secondo colombario contraccettivo a Cannes-La Bocca.



Una città che pensa anche agli invisibili

La visione della Mairie de Cannes è quella di una città che non solo accoglie e rispetta gli animali domestici, ma si impegna anche nella gestione responsabile delle specie selvatiche e nella promozione di una cultura del rispetto verso ogni forma di vita.



Con questa giornata, Cannes conferma il proprio impegno per una città più inclusiva, dove anche gli animali hanno voce e diritti.

Un appuntamento per tutti, bipedi e quadrupedi, che invita a riflettere su un nuovo modello di cittadinanza: più attenta, più consapevole, più empatica.