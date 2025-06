Mougins apre le porte del nuovo Ufficio Turistico: un connubio di accoglienza, sostenibilità e profumi d’autore

Dopo mesi di lavori, Mougins è pronta a svelare il suo nuovo volto turistico. Venerdì 20 giugno alle ore 18, la cittadina provenzale inaugura ufficialmente il suo rinnovato Ufficio del Turismo, in una cerimonia che si preannuncia come un vero viaggio sensoriale tra sapori, profumi e paesaggi.



Un nuovo spazio per accogliere e valorizzare il territorio

Il nuovo edificio, situato all’ingresso del vecchio borgo nello stabile dell’ex ufficio postale, è stato completamente ripensato e ristrutturato su una superficie di 200 metri quadrati.

Accessibile sia a piedi che in auto, l’Ufficio del Turismo si propone oggi come un luogo moderno, funzionale e aperto a tutti.



All’interno, un ambiente accogliente e inclusivo ospita anche una boutique di prodotti artigianali locali, pensata per raccontare l’eccellenza del territorio attraverso souvenir e specialità dal forte legame identitario.



Il progetto ha inoltre permesso di unificare in un unico spazio il personale operativo e amministrativo, migliorando così l’efficienza e la coesione interna del servizio di accoglienza.



Un’estetica curata, dentro e fuori

L’area esterna è stata oggetto di un attento intervento di riqualificazione paesaggistica: nuove piante, un olivo, arbusti perenni e fioriere decorano il parvis, rendendolo più verde e invitante.

Il restyling ha interessato anche la facciata, ora arricchita da un rivestimento in pietra in perfetto stile provenzale, con un ingresso climatizzato pensato per il comfort e la sicurezza dei visitatori.



Disponibili anche tre posti auto, uno dei quali riservato alle persone a mobilità ridotta. Non manca una colonnina interattiva esterna per ottenere informazioni turistiche anche fuori dagli orari di apertura.



Sostenibilità e qualità al centro del progetto

Già riconosciuto con la certificazione “Qualité Tourisme”, l’Ufficio del Turismo di Mougins punta ora all’ottenimento del prestigioso label “Destination d’Excellence” entro il 2026.

Il nuovo edificio rappresenta un passo concreto in questa direzione: comfort, accessibilità, rispetto ambientale e inclusione sono i pilastri di una struttura pensata per il futuro.



“L’Eau de Mougins”: la nuova identità olfattiva della città

A rendere ancora più speciale l’evento del 20 giugno sarà il debutto ufficiale de “L’Eau de Mougins”, la fragranza simbolo della destinazione, creata in esclusiva dall’Atelier C, artigiano profumiere locale.

Un’essenza che racconta la magia di questo angolo di Provenza: “Ispirata dalla bellezza naturale di Mougins, la fragranza apre con una brezza fresca, si arricchisce di note solari dai giardini del villaggio, e si chiude con un fondo elegante di cipressi, olivi, pini e aria salmastra.”