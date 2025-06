Monaco Telecom rafforza la sicurezza delle caselle email: scadenza al 15 settembre per aggiornare le configurazioni

Monaco Telecom lancia un importante avviso rivolto a tutti i clienti che utilizzano caselle di posta elettronica con i domini monaco.mc e libello.com: entro il 15 settembre 2025 è necessario verificare e aggiornare la configurazione del proprio software di posta secondo gli standard internazionali di sicurezza. In assenza di questa verifica, gli utenti rischiano di non poter più inviare email dalle proprie caselle personali o professionali.

Questa misura si inserisce nel quadro di un rafforzamento della sicurezza dei server di invio e ricezione di Monaco Telecom, resasi necessaria a fronte dell’aumento delle minacce informatiche, in particolare degli attacchi di phishing. Per garantire la protezione dei dati e la continuità del servizio, gli utenti devono controllare che i loro programmi di posta (come Outlook, Mail, Thunderbird) siano correttamente configurati sui server sicuri di Monaco Telecom, su tutti i dispositivi utilizzati.

Per facilitare questo passaggio, Monaco Telecom ha creato una pagina dedicata sul proprio sito (monaco-telecom.mc/config) dove sono disponibili tutorial video che guidano passo dopo passo la configurazione su PC, Mac, smartphone Android e iOS. Al termine, un tool di verifica consente di testare immediatamente la corretta impostazione della casella.

In caso di difficoltà, gli utenti possono prenotare un appuntamento con un consulente della Maison du numérique, contattare il servizio clienti o utilizzare l’assistente virtuale disponibile sul sito o tramite WhatsApp.

Da sottolineare che chi utilizza esclusivamente il client Webmail di Monaco Telecom non deve effettuare alcuna modifica, poiché la posta transita già attraverso server protetti.

Martin Péronnet, Direttore Generale di Monaco Telecom, ha dichiarato: "La sicurezza dei dati dei nostri clienti è una priorità assoluta. Il pirataggio informatico rappresenta oggi la principale minaccia per gli utenti di posta elettronica. Come operatore, investiamo costantemente per rafforzare le nostre infrastrutture e assistere al meglio i nostri clienti".

Anche Frédéric Fautrier, Direttore dell’Agenzia Monégasque de Sécurité Numérique, ha evidenziato i rischi legati agli attacchi via mail, quali furto d’identità, dati personali e credenziali bancarie, sottolineando la responsabilità condivisa tra utenti e operatori nel contrasto a queste minacce.

Monaco Telecom, operatore leader nel Principato, offre servizi di telefonia fissa, Internet, TV e mobile, con infrastrutture all’avanguardia come la rete 5G e la fibra ottica 10Gbps, e supporta i propri clienti anche a livello internazionale.