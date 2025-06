I vescovi di Marsiglia e Monaco uniti per la pace: un messaggio ai cardinali di Gerusalemme e Teheran

Di fronte all’escalation del conflitto tra Israele e Iran, i vescovi della Provincia ecclesiastica di Marsiglia, insieme a Monsignor Dominique-Marie David, arcivescovo di Monaco, hanno inviato un messaggio congiunto ai cardinali di Gerusalemme e Teheran. Il testo, rivolto al Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme, e al Cardinale Dominique Mathieu, Arcivescovo di Teheran-Ispahan dei Latini, esprime profonda preoccupazione per la situazione e invita alla preghiera e alla solidarietà.

Nel comunicato, i presuli sottolineano l’urgenza di “un impegno comune per la pace” e manifestano la vicinanza delle comunità cristiane della Provenza e del Principato di Monaco alle popolazioni colpite dalla violenza. “La nostra speranza – scrivono – è che la luce della fede e della fraternità possa prevalere sull’oscurità della guerra”.

A questa iniziativa si unisce anche il Diocesi di Monaco, che ha annunciato che tutte le messe celebrate nella Principauté durante la Festa del Sacro Cuore, venerdì 27 giugno, saranno dedicate a una speciale intenzione di preghiera per la pace in Medio Oriente. Un gesto simbolico che vuole coinvolgere fedeli e cittadini in un momento di riflessione e di sostegno spirituale, nella convinzione che la preghiera possa essere un ponte tra i popoli e un seme di riconciliazione.

Questa mobilitazione delle Chiese locali si inserisce in una più ampia tradizione di dialogo e di impegno per la pace, riaffermando il ruolo delle comunità cristiane come costruttrici di speranza in tempi di crisi.