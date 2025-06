Iscrizioni Aperte per i Corsi di Parrucchiere a Settembre!

Le iscrizioni per i corsi di parrucchiere di Gori Hair school sono ufficialmente aperte! Se hai sempre sognato di lavorare nel mondo dell'hairstyle, o se desideri perfezionare le tue abilità, questa è l'occasione giusta. La scuola ricomincia a settembre e ci sono ancora posti disponibili.

Sia che tu sia a Nizza, Mentone o in qualsiasi altra località, i nostri corsi sono pensati per fornirti tutte le competenze necessarie per eccellere.

Un'Offerta Formativa Completa per Ogni Esigenza

La scuola offre una vasta gamma di corsi, pensati per ogni livello di esperienza e per ogni ambizione:

Corsi di Formazione Professionale

Corsi di taglio: Impara le tecniche base e scopri le ultime tendenze per creare look all'avanguardia.

Pieghe: Padroneggia l'arte delle pieghe per realizzare acconciature perfette per ogni occasione.

Corso di parrucchiere: Dalle basi alle tecniche avanzate, per diventare un professionista completo nel mondo dell'acconciatura.

Corso di parrucchiere per uomo: Dedicato alla cura e allo styling di barba e capelli maschili.

Corso di extension: Apprendi le tecniche per allungare e infoltire i capelli in modo impeccabile.

Corso di lavaggio dei capelli con prodotti adatti: Scopri come prenderti cura dei capelli in base alle loro specifiche caratteristiche.

Oltre ai corsi accademici che rilasciano qualifiche e abilitazioni professionali, offriamo anche corsi "personal trainer" per approfondire tecniche specifiche.

Corsi di Marketing e Management

Vuoi dare una svolta al tuo salone o avviare la tua attività con successo? I nostri corsi ti aiuteranno a farlo:

Corso di marketing: Strategie efficaci per promuovere la tua attività e attrarre nuovi clienti.

Corso di Social Media Marketing: Sfrutta al meglio il potenziale dei social media per far crescere il tuo business.

Corso di management: Migliora la gestione del tuo salone e ottimizza i profitti.

Corsi Specializzati

Allarga le tue competenze con i nostri corsi specifici:

Lezioni di trucco in collaborazione con un truccatore (Andrea Pallanca): Apprendi i segreti per un trucco impeccabile.

Corsi di trucco fotografico, trucco sposa e sfilate di moda: Specializzati nel make-up per eventi e settori specifici.

Vantaggi Esclusivi per i Professionisti

Se hai un salone e sei interessato a formare il tuo team, abbiamo una soluzione su misura per te! Se riusciamo a raggiungere un gruppo di almeno 10 saloni interessati, saremo noi a recarci direttamente sul posto per un'attività di formazione e informazione.

Non perdere l'opportunità di imparare l'arte del parrucchiere da professionisti esperti. Visita il nostro sito gorifrance.com per scoprire tutti i dettagli e iscriverti ai nostri corsi!

Vuoi saperne di più su come scegliere il servizio voucher più adatto a te? Visita la nostra pagina dedicata: https://www.gorifrance.com/acheter-des-services-de-bons/

Ti aspettiamo per iniziare insieme il tuo percorso di successo nel mondo dell'hairdressing!