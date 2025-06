Nizza, città amica degli animali: nuovo riconoscimento per l’impegno sul benessere a quattro zampe

Nizza si conferma una delle realtà urbane più attente al benessere animale: per la seconda volta, la città ha ottenuto il riconoscimento “Ville amie des animaux”, un’iniziativa promossa dalla Regione Sud che dal 2023 premia le municipalità impegnate in politiche concrete a favore degli animali.



La città azzurra ha ricevuto il livello più alto del label, quello “eccellente – 3 zampe”, valido per tre anni, fino al 2027.

Un riconoscimento che testimonia l’ampio ventaglio di misure adottate dall’amministrazione comunale: dalle campagne di sterilizzazione, ai canipark, fino agli spazi di libero accesso e alle spiagge riservate ai cani.





A commentare il nuovo riconoscimento è il sindaco Christian Estrosi, anche presidente della Métropole Nice Côte d’Azur e presidente delegato della Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur: «La nostra città viene ancora una volta premiata per il suo impegno nei confronti degli animali.

Insieme al mio vice Richard Chemla, responsabile per la Transizione ecologica, la Salute e la Protezione animale, abbiamo messo in campo interventi concreti: aree gioco sicure e attrezzate per cani, spiagge dedicate per godere del litorale con i propri animali, e un rafforzamento dei dispositivi di igiene urbana, con la distribuzione di sacchetti per deiezioni e campagne di sensibilizzazione alla responsabilità civica».



Estrosi ha sottolineato come questa nuova certificazione sia il risultato di un lavoro costante e strutturato: «È la conferma che a Nizza il rispetto per gli animali è parte integrante del nostro progetto di città inclusiva e armoniosa».