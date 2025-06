Il CCGM di Monaco Celebra 20 Anni di supporto agli anziani: indipendenza e sostegno agli anziani e ai loro Caregiver

Il Centro di Coordinamento Gerontologico di Monaco (CCGM) ha festeggiato il suo ventesimo anniversario alla presenza del Sovrano, un'occasione per ripercorrere le sue attività passate e future. "Vent'anni, già," hanno esclamato all'unisono Christophe Robino, Consigliere di Governo-Ministro degli Affari Sociali e della Sanità, e la dottoressa Pascale Gelormini, che dirige il centro insieme a Philippe Migliasso. Sono trascorsi due decenni da quando il CCGM ha iniziato ad accogliere, orientare e supportare le persone con più di 60 anni nel loro desiderio di mantenere l'indipendenza a casa propria, nonostante le fragilità.

Philippe Migliasso, alla guida del CCGM fin dalla sua fondazione, ricorda l'apertura nel 2005: "Era piuttosto innovativo e all'avanguardia per l'epoca. Dovevamo affrontare il fenomeno dell'evoluzione demografica, che chiamiamo anche 'gerontocrescita', con un aumento della fascia di popolazione più anziana. Anche Monaco, infatti, sta seguendo questa tendenza."

Preservare l'Autonomia e Mantenere la Sicurezza a Domicilio

Per affrontare l'invecchiamento della popolazione, il centro ha concentrato la sua azione sul supporto alle persone fragili, preservando la loro autonomia. "Ci rivolgiamo esclusivamente a persone che vivono a casa propria. Non siamo un centro di accoglienza residenziale. Qui, rispondiamo alle esigenze della popolazione che chiede di rimanere a casa il più a lungo possibile. Il nostro team, composto dalla dottoressa Gelormini, infermiere e assistenti sociali, si reca a domicilio per effettuare la valutazione gerontologica. È un termine ampio per indicare una serie di test riconosciuti a livello internazionale che ci permettono di valutare l'autonomia della persona nel suo contesto di vita: sul piano fisico, cognitivo, ma anche ambientale e sociale."

Il colloquio dura circa un'ora e, al termine, le équipe guidate da Philippe Migliasso elaborano un "piano di aiuto" per fornire una risposta adeguata alle problematiche del paziente. "Con le diverse prospettive delle nostre professioni, ognuno, attraverso il proprio punto di vista, analizza la situazione. Valutiamo quali mezzi mettere in atto per rispondere alla persona."

Così, che si tratti di assistenza per l'igiene personale, di supporto medico o di una semplice incombenza, le équipe del CCGM si recano a domicilio del paziente per fornirgli il sostegno necessario.

Supporto per Anziani... e per i Loro Caregiver

Sebbene si parli spesso di aiuto agli anziani, anche il loro entourage è coinvolto. "Prendersi cura di una persona che perde autonomia significa anche prendersi cura del caregiver familiare," sottolinea Philippe Migliasso. "Non è l'obiettivo primario, ma per garantire un accompagnamento sereno, è essenziale lavorare con il caregiver familiare."

Questo supporto si materializza, a volte, con un semplice momento di ascolto. "Di tanto in tanto, la persona arriva con tantissime domande. È in preda al panico. Spesso si verificano episodi di crisi. Si parla persino di burnout del caregiver."

Per questo, la struttura organizza colloqui individuali. "La persona è spinta a esprimere le proprie difficoltà. A volte, siamo noi a permetterle di prendere le distanze per analizzare la situazione e sdrammatizzare, per farle sapere che non è la sola in questa situazione, che ci sono soluzioni."

Un'Evoluzione Proporzionale a Quella della Società Civile

Con il tempo, le pratiche si evolvono. E grazie a vent'anni di attività, Philippe Migliasso ha la prospettiva necessaria per constatare alcuni di questi cambiamenti. A cominciare dalla volontà di rimanere a casa a tutti i costi. "Notiamo una differenza e un'evoluzione delle mentalità. Oggi, accompagniamo i caregiver della prima generazione che abbiamo assistito. I desideri sono diversi. Ormai, le persone assistite vogliono essere attrici dei loro progetti di vita, essere decisionali. Sono veri e propri partner nei piani di aiuto che proponiamo."

E quando cerca di motivare le ragioni che spingono le persone ad agire in questo modo, Philippe Migliasso ha diverse ipotesi. "La casa è più del luogo in cui si vive, sono ricordi, è tutta la storia che si porta. Le case sono un po' l'autoritratto delle persone che le abitano. E poi, entrare in una struttura significa accettare nuove abitudini, accettare la vita in comunità, accettare di essere guidati da un ritmo, il ritmo dell'istituzione. La casa è comunque la libertà di scegliere. E l'autonomia è anche la libertà di dire no. E quando si è a casa propria, si può dire no."

Tuttavia, queste evoluzioni hanno conseguenze per le istituzioni. "Oggi, le persone che entrano in una struttura sono molto più dipendenti rispetto alla popolazione che avevamo assistito inizialmente. Ciò significa che non hanno più altre opzioni e che è una soluzione di ultima spiaggia. Vale a dire che si è provato di tutto prima."

I Progetti Futuri del Centro di Coordinamento

Introdotte all'inizio dell'anno, le guardie notturne itineranti stanno riscontrando un notevole successo, afferma Philippe Migliasso. Questo servizio è fornito da una società di servizi alla persona e prevede due passaggi a notte per mantenere un contatto con gli anziani al di fuori degli orari di intervento degli ausiliari di vita. "Le missioni riguardano principalmente l'assistenza al coricarsi tardivo o i bisogni fisiologici. Ciò consente di mantenere un legame sociale e un'interazione per la persona assistita che, spesso, aveva difficoltà a partecipare ai pasti in famiglia perché doveva andare a letto a orari non sempre adatti." Il responsabile del centro si rallegra dell'accoglienza positiva di questo dispositivo che richiede comunque il rispetto di criteri di idoneità. "Dobbiamo continuare a evolvere e a comunicare su questo. Si osserva una certa reticenza nell'accettazione di queste guardie notturne itineranti, poiché significa comunque accettare l'intervento di persone di notte nella propria casa."

Verso il Riconoscimento dello Status di Caregiver?

Oltre a questo progetto già in corso, Philippe Migliasso spera di ottenere il riconoscimento dello status di caregiver familiare. "C'è una grande riflessione su questo argomento perché è un pilastro centrale. È una forza invisibile che è presente 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Stiamo riflettendo anche sulla possibilità di sostituzione per consentire al caregiver di concedersi un periodo di riposo, di andare a trovare la famiglia, sapendo che ci sarà una presenza a domicilio 24 ore su 24. La riflessione è ben avviata ed è in corso, ma richiede piccoli adattamenti sul piano legislativo e in particolare a livello del diritto del lavoro."

Infine, sempre con l'obiettivo di alleviare il caregiver e accompagnare la persona in perdita di autonomia, il responsabile del CCGM desidera creare un luogo di accoglienza per i pazienti il cui caregiver necessiti di essere temporaneamente ospedalizzato. "Se l'anziano non può rimanere a domicilio mentre il caregiver è ospedalizzato, l'idea è che possa recarsi in un'accoglienza temporanea con assistenza."