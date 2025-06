Grande successo per la cerimonia di premiazione 2025 all'École Supérieure d'Arts Plastiques - Pavillon Bosio

La cerimonia di premiazione dell'École Supérieure d'Arts Plastiques - Pavillon Bosio per l'anno scolastico 2024-2025 si è svolta martedì 24 giugno nella Corte d'Onore del Municipio, alla presenza di S.A.R. la Principessa di Hannover, Mélanie-Antoinette de Massy, dei membri del Consiglio locale e di rappresentanti degli organi ufficiali del Principato.

Come negli anni precedenti, i risultati sono stati ancora una volta eccellenti: 100% di successi per il Diplôme National d'Art (DNA), con 14 candidati, 5 dei quali hanno ricevuto le congratulazioni della giuria. Anche il Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique en Art & Scénographie (DNSEP) ha registrato il 100% di successi, con 10 studenti, 6 dei quali hanno ricevuto le congratulazioni della giuria.

Inoltre, sono stati assegnati premi speciali per il cameratismo, la capacità di superare gli ostacoli di e per il lavoro di precisione nella gestione del palco. Durante la serata sono stati premiati anche i giovani studenti meritevoli dei laboratori pubblici come disegno e ceramica.