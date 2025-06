Le stelle del fumetto all'asta a Monaco: un successo macchiato da una controversia

Nonostante rivendichi il suo status di nona arte, il fumetto raramente gode dei favori delle aste. Eppure, l'Hôtel des Ventes de Monte-Carlo (HVMC) ha realizzato un'impresa storica questo mercoledì, dedicando interamente un'asta a opere originali e oggetti dell'universo dei fumetti. L'evento ha riunito oltre 300 lotti, interessando un vasto pubblico di appassionati del genere.

Tintin, Gargamella, Homer Simpson, Bob Morane, Asterix e persino Le Chat di Philippe Geluck si sono dati appuntamento. Quest'ultimo è stato tra i primi successi della vendita con un trittico che riproduceva una delle battute umoristiche del celebre gatto, creata appositamente per il Principato: "A Monaco, le strade non sono più sicure. I miliardari non osano più uscire la sera... Ci sono milionari che si aggirano."

La serie di quadri è stata aggiudicata per 42.000 euro, mentre una statua in bronzo dello stesso personaggio di Geluck è stata venduta per 130.000 euro. Cifre considerevoli, nonostante l'asta permettesse a tutte le tasche – o quasi – di partecipare, con pezzi venduti per poche centinaia di euro e altri che raggiungevano valori più elevati. Nella sala, la manciata di acquirenti presenti ha potuto togliersi qualche sfizio, mentre il grosso delle vendite si è svolto al telefono e online.

Una tavola di Uderzo rimane invenduta tra le polemiche

Al termine di due ore e mezza di asta, il presidente di HVMC, Franck Baille, si è dichiarato soddisfatto di questa prima edizione che ha attirato un pubblico di amatori del piccolo mondo del fumetto. Non ha però nascosto la sua delusione, ritenendo di essere stato "sabotato" su uno dei lotti di punta dell'asta: una tavola di una copertina di Asterix e Obelix, volume 23, firmata da Albert Uderzo e stimata tra i 250.000 e i 350.000 euro nel catalogo.

In un comunicato stampa, Sylvie Uderzo, erede dell'opera del padre, ha giudicato "dubbia" l'origine di questo pezzo, mettendo in discussione la sua autenticità.

Presso l'Hôtel des Ventes di Monte-Carlo, la tavola esposta in una vetrina era accompagnata da una lettera manoscritta datata 2008 e firmata da Albert Uderzo, che ne attestava l'autenticità e che l'artista aveva donato a un amico. La vendita di questo lotto 245, segnata dal martelletto a 320.000 euro, non è stata però convalidata poiché la proprietaria aveva fissato un prezzo di riserva più elevato. Dietro le quinte, il team di HVMC ha espresso rammarico per questa situazione, che potrebbe aver scoraggiato l'interesse di acquirenti che si erano manifestati in precedenza ma che poi hanno ritirato la loro offerta.

"Se si fosse trattato di un'opera dubbia, Sylvie Uderzo avrebbe avuto il diritto di farla ritirare dalla vendita", ha aggiunto Franck Baille, contrariato da queste dichiarazioni che dovrebbero avere un seguito giudiziario. "Attaccheremo Sylvie Uderzo per diffamazione, perché ciò ha compromesso la vendita, mentre si tratta di un'opera autentica."