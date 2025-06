Aggiornamento sulle Concessioni Balneari a Mentone: sei spiagge private ancora chiuse

Il sindaco di Mentone, Yves Juhel, ha fornito un aggiornamento sulla situazione legale delle concessioni balneari in Consiglio Comunale. La discussione, che inizialmente doveva includere il voto su una mozione di supporto ai gestori delle spiagge per "riaffermare l'impegno del comune verso i bagnanti", è stata modificata.

Infatti, l'assegnazione di quattro lotti è stata respinta dal tribunale amministrativo. Mentre tre altre spiagge hanno potuto aprire regolarmente all'inizio della stagione, i lotti numero 1 e 9 non sono ancora stati ufficialmente assegnati.

Il sindaco Juhel ha spiegato il ritiro della delibera in questione, dichiarando: "Il Consiglio di Stato non ha ritenuto ammissibile la nostra istanza. Di conseguenza, siamo in attesa della sentenza di merito per le quattro spiagge che rimangono coinvolte". Ciò significa che la situazione per queste sei spiagge private rimane in sospeso, in attesa di ulteriori decisioni legali.