Gli eroi silenziosi di Nizza: premiati i protagonisti della solidarietà

Nizza ha scelto di accendere i riflettori su quegli uomini e quelle donne che, con discrezione e costanza, rendono la città più solidale e umana.



Ottanta medaglie d’argento, ventuno d’oro e sedici zéniths d’or, massima onorificenza civica, sono stati consegnati dal sindaco Christian Estrosi durante una cerimonia dedicata al volontariato.



Un riconoscimento per chi, ogni giorno, costruisce il tessuto invisibile della coesione sociale.





Tra i premiati anche il nostro collaboratore Danilo Radaelli, fotografo, ciclista e soprattutto figura centrale dell’associazione “Le Potager de la Fantaisie”, spesso al centro delle cronache culturali e sociali del nostro giornale.



A lui va il plauso della redazione di Montecarlonews.it per l’impegno e la passione con cui da anni si dedica alla comunità.



"Il volontariato è il motore che rende Nizza una città dinamica, solidale e ispiratrice", ha dichiarato Estrosi. E proprio per valorizzare questo spirito, la città ha deciso di rilanciare la piattaforma Super Bénévole, che permette di segnalare persone particolarmente meritevoli.



L’iniziativa è parte integrante del percorso verso la prossima “Grande Soirée de l’Engagement Associatif”, prevista per giugno 2025, un evento che si preannuncia come un momento di festa e gratitudine collettiva.



"Ogni medaglia – ha sottolineato il sindaco – è il simbolo della nostra riconoscenza verso chi dona tempo, energie e cuore, senza mai chiedere nulla in cambio. Questi eroi discreti meritano di essere finalmente al centro della scena".





Ecco dunque l’invito lanciato a tutte le associazioni e ai cittadini: segnalare online i nomi di volontari da premiare. Perché, come ricorda Estrosi, "la generosità è parte integrante dell’identità nizzarda".



In un’epoca spesso dominata da individualismi e fretta, Nizza celebra chi sceglie di costruire comunità. E lo fa con uno stile sobrio, ma dal forte impatto simbolico. Un messaggio potente, di cui anche il nostro Danilo Radaelli è esempio vivido.