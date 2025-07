La 'Giornata Nazionale di Monaco' all'Expo di Osaka

Sabato 28 giugno, l'Esposizione Universale di Osaka, in Giappone, ha dedicato una speciale "Giornata Nazionale di Monaco" alla celebrazione del Principato. Il Sovrano, accompagnato da una delegazione monegasca, ha partecipato a un programma ricco di impegni diplomatici, riaffermando i valori fondamentali cari alla Principauté. Per un giorno, le recenti turbolenze della vita politica monegasca sono state messe da parte.

L'Expo Universale di Osaka Kansai 2025 – aperta al pubblico dal 13 aprile – organizza quasi quotidianamente giornate nazionali dedicate a diverse nazioni, e quella di Monaco ha avuto luogo sabato 28 giugno. "Queste giornate mirano ad approfondire la comprensione della loro cultura e a promuovere la buona volontà internazionale", ha dichiarato l'organizzazione di Osaka 2025.

Una piattaforma per la diplomazia e i valori del Principato

Un palcoscenico ideale per Monaco, il Principe Alberto II e la sua delegazione principesca, che lo ha accompagnato in Giappone. La delegazione comprendeva la Principessa Stéphanie, i suoi figli Pauline e Louis Ducruet (con la moglie Marie) e Camille Gottlieb. Assenti la Principessa Charlène, il Principe Ereditario Jacques e la Principessa Gabriella "a causa del contesto attuale in Medio Oriente", come specificato dal Palazzo Principesco. Un'Esposizione Universale rappresenta infatti un'opportunità eccezionale per promuovere il proprio paese e, nel caso della Principauté, per ribadire impegni cruciali, ben rappresentati dal Padiglione di Monaco (come riportato nella nostra edizione del 25 aprile 2025).