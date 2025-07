Monaco celebra i 20 anni di regno di S.A.S. il Principe Alberto II: tutte le informazioni pratiche per l’evento del 19 luglio

Sabato 19 luglio, dalle 18:30 alle 22:30, la Place du Palais sarà teatro di una celebrazione riservata ai Monegaschi in onore dei 20 anni di regno di S.A.S. il Principe Alberto II. L’evento richiederà specifici adattamenti alla circolazione pedonale, veicolare e al sistema di trasporto pubblico.

A partire dalle ore 12:00, la Place du Palais verrà interamente chiusa al traffico e regolamentata fino alle 16:00. Anche la Rampe Major sarà interdetta, mentre l’accesso a Monaco-Ville resterà possibile tramite la Porta Neuve. Saranno garantiti gli ingressi ai negozi situati alle estremità delle vie Basse, Comte Félix Gastaldi ed Emile de Loth.

Dalle 16:00 in poi, l’accesso alla piazza sarà consentito esclusivamente ai veicoli autorizzati. I controlli pedonali verranno attivati e l’ingresso sarà consentito solo ai possessori di badge. Tra le 17:30 e le 18:30, gli invitati potranno accedere ai varchi di controllo esibendo il proprio invito, la carta d’identità monegasca o, per i coniugi dei cittadini monegaschi, la carta di residente. I punti di accesso pedonale saranno situati all’inizio della Rampe Major e nelle tre vie che conducono alla piazza: rue Basse, rue Comte Félix Gastaldi e rue Emile de Loth.

I trasporti pubblici saranno gratuiti dalle 17:00 alle 23:00 per tutti i partecipanti muniti di invito o documenti che attestino la residenza o cittadinanza. Sarà inoltre potenziato il servizio autobus per raggiungere il Rocher, sia in andata che in uscita.

Il Petit Train effettuerà collegamenti tra la Place de la Visitation e la Place du Palais dalle 17:30 alle 18:00, e riprenderà il servizio al termine dell’evento.

Il parcheggio Chemin des Pêcheurs sarà gratuito per le vetture in entrata tra le 17:30 e le 20:00, a condizione che venga ritirato il ticket all’ingresso (esclusi gli abbonamenti o l’accesso tramite tessera Self).

Le persone a mobilità ridotta possono richiedere un pass veicolare per la salita al Rocher (solo per accompagnamento e fino alle 18:00) contattando la Mairie di Monaco all’indirizzo: protocole@mairie.mc o al numero +377 93 15 29 19.

Ulteriori modifiche da tenere a mente:

Le visite al Palais Princier resteranno sospese dal 17 al 20 luglio compresi





La cerimonia del cambio della Guardia sarà sospesa fino al 20 luglio incluso





Il Museo Oceanografico rimarrà regolarmente aperto