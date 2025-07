Norma Fantini Opera Contest 2025, la magia della prima edizione: quando i giovani incontrano l’opera e nasce qualcosa di straordinario

Si è concluso con entusiasmo e partecipazione il Norma Fantini Opera Contest 2025, un progetto voluto ed organizzato da Associazione Culturale Territori in collaborazione con More News e Fondazione Fossano Musica, che ha saputo coniugare formazione, scoperta di nuovi talenti e lirica in un percorso che da marzo ha visto coinvolti giovani artisti sotto la guida del celebre soprano Norma Fantini, del regista Alessio Pizzech e del direttore d’orchestra Aldo Salvagno.

Al centro di questo percorso la messa in scena de La Bohème di Giacomo Puccini che ha rappresentato il momento culminante di mesi di masterclass e preparazione artistica, offrendo al pubblico due serate di straordinaria intensità, registrando entrambe il sold out a conferma del valore e dell’energia che questo progetto è riuscito a trasmettere.

Il concorso ha raccolto oltre 170 richieste di partecipazione da tutta Italia e dall’estero con più di 80 candidati selezionati per le audizioni e le fasi finali, un risultato che conferma il crescente interesse verso un’iniziativa che investe seriamente nella formazione dei giovani e nella qualità della proposta culturale.

In questi mesi sono state oltre 150 le persone coinvolte tra maestri, tecnici, tutor, musicisti e collaboratori uniti dalla volontà di creare un’esperienza concreta e professionale per i partecipanti, offrendo loro un’opportunità reale di crescita e confronto all’interno di un percorso strutturato e curato in ogni dettaglio.

Il pubblico ha risposto con entusiasmo, con oltre 1.200 spettatori complessivi tra la prima e la replica andate in scena all’Auditorium Calvino Paglieri di Fossano (CN) e la versione ridotta dell’opera presentata al Relais Le Cattedrali di Asti, che ha riscosso un grande successo per l’eleganza della proposta e l’intensità dell’esecuzione.

Accanto agli spettacoli aperti al pubblico, il progetto ha dato spazio anche a momenti speciali come la serata welfare, dedicata alle case di riposo e alle associazioni del territorio, che ha portato la musica lirica a contatto diretto con il sociale, creando un’occasione di condivisione autentica. Di grande rilievo anche la serata di gala riservata a sponsor, rappresentanti istituzionali e figure del mondo imprenditoriale, durante la quale gli ospiti hanno potuto assistere in anteprima esclusiva all’opera in una speciale avant-première.

A supporto della comunicazione del progetto è stato inoltre organizzato un press tour con influencer e content creator, che hanno raccontato l’esperienza attraverso i loro canali digitali contribuendo ad amplificare il messaggio e l’impatto dell’iniziativa.

Il Norma Fantini Opera Contest si conferma così come un progetto che funziona e che cresce, capace di attrarre giovani promesse, professionisti affermati e un pubblico curioso e partecipe, un’idea di cultura viva che sa innovarsi senza perdere il contatto con la tradizione, pronta già a guardare alla prossima edizione con nuove sfide e nuove storie da raccontare.

Un ringraziamento speciale va agli sponsor Paneco Ambiente, Libellula Software, Inalpi Spa e Grandiauto, che con il loro sostegno hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto, credendo nella forza della cultura e nel talento delle nuove generazioni.

Con la conclusione di questa prima edizione si chiude un capitolo ricco di talento, impegno e visione che ha già posto le basi per un futuro ancora più ambizioso per il Norma Fantini Opera Contest.