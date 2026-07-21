Orchestra Sinfonica di Sanremo, la quinta edizione di Musica nei Borghi dedicata a Lucio Dalla

L’inedito omaggio a Lucio Dalla vedrà per la prima volta insieme Peppe Voltarelli e Gabriella Martinelli. Alla direzione il M° Giancarlo De Lorenzo. Il 22 luglio partirà la quinta edizione di “Musica nei Borghi”. Una rassegna ideata dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e dal suo direttore artistico Giancarlo De Lorenzo con l’obiettivo di unire la bellezza della musica e la bellezza del territorio. Concerti serali che si svolgono in affascinanti luoghi e borghi del Ponente ligure.

Dopo le produzioni degli ultimi due anni dedicate allo straordinario Domenico Modugno, la Fondazione per questa edizione proporrà una nuova produzione originale in prima assoluta dedicata ad un altro grande della musica italiana d’autore: Lucio Dalla. "Qui dove il mare luccica", un omaggio poetico al suo universo musicale, interpretato dalle voci complementari di Gabriella Martinelli e Peppe Voltarelli che per la prima volta divideranno il palco.

Gabriella Martinelli racconta: “Ho partecipato al Festival di Sanremo nel 2020 nella categoria Nuove Proposte dopo aver vinto Area Sanremo nel 2019. E di quell’esperienza non potrò mai dimenticare l'emozione che ho provato quando ho ascoltato il mio brano 'Il Gigante d'acciaio' suonato per la prima volta dall'Orchestra. Cantare con un’orchestra Sinfonica significa diventare parte integrante di un gruppo che suona a vibrazioni delicatissime e potenti allo stesso tempo. La voce suona come fosse uno strumento senza limiti. Torno a rivivere quell'emozione cantando le canzoni del mio artista preferito, Lucio Dalla. La sua scrittura, la poetica, la vocalità e la genialità che lo hanno contraddistinto sono una fonte di ispirazione costante per me. Amo la sua capacità di raccontare il mondo, le sue canzoni sono le storie di tutti”.

Peppe Voltarelli, protagonista delle ultime edizioni di Musica nei Borghi dedicate a Modugno, aggiunge: “Cantare e raccontare la vita di Lucio Dalla per me significa raccontare l’Italia dell’ultimo mezzo secolo con la poesia e la forza espressiva di una voce che aveva in sé la dolcezza del mare del sud e l’ironia di Bologna. Sono legato al repertorio di Dalla sin dalla mia adolescenza la mia canzone preferita è “La casa in riva al mare” nei miei tour all’estero mi è spesso capitato di omaggiare Dalla del quale ho sempre amato la sua capacità di rendere contemporanee melodie parole ed atmosfere legate alla grande tradizione melodica italiana e mediterranea”.

Alla direzione dei concerti il M° Giancarlo De Lorenzo. Gli arrangiamenti sono stati curati dal M° Valter Sivilotti.

Due serate del fitto calendario vedranno in apertura l’esibizione di due talenti emergenti incontrati lungo il percorso “Sinfonica Experience”: Matilde Montanari e Riccardo Guglielmi.

I due giovani interpreti hanno partecipato nel corso di Area Sanremo 2025 alle sessioni di ascolto condotte da Franca Drioli (docente di canto moderno, vocal coach specializzata in sviluppo artistico personale). Successivamente sono stati selezionati per “Sinfonica Experience” un progetto nato nel 2021, che si evoluto e si è arricchito nel corso degli anni diventando un originale percorso di formazione gratuito, finalizzato a far esplorare a giovani interpreti il vasto repertorio del Festival e della storia della canzone italiana, e ad offrire loro una preparazione adeguata - dal lavoro sulla voce e dalla conoscenza di sé e del proprio strumento-voce, alle tecniche mente-corpo-voce per affinare l’unicità espressiva di ogni singolo Artista - al fine di potersi esibire in concerti live con grandi professionisti e con formazioni sinfoniche. Matilde e Riccardo, insieme ad altri venti talenti emergenti, hanno partecipato a due workshop con audizione e concerto finale: il primo presso la sede del Club Tenco di Sanremo dedicato ai “Cantautori di ieri, oggi e domani” e il secondo a Salsomaggiore Terme - “La sera dei miracoli” - dedicato a Lucio Dalla.

IL CALENDARIO DI “MUSICA NEI BORGHI”

● 22 luglio ore 21.30 Torre Paponi (Sagrato Chiesa di Torre Paponi)

● 25 luglio ore 21.30 Arma di Taggia (Sagrato della Chiesa dei S.S. Giuseppe e Antonio)

● 26 luglio ore 21.00 Imperia - Monte Calvario (Santuario del Monte Calvario Imperia)

● 27 luglio ore 21.30 Badalucco (Piazza del Duomo)

● 14 agosto ore 21.30 Baiardo (Chiesa vecchia di S.Nicolò)

● 23 agosto ore 21.30 Santo Stefano (Piazza Scovazzi)

● 24 agosto ore 21.30 Cipressa (sagrato Chiesa Nostra Signora della Visitazione)

● 25 agosto ore 21.30 Ceriana (Piazza Marconi)

Dalla musica d’autore a quella barocca, “Musica nei Borghi” proporrà tre date speciali con il soprano Albertina Del Bo con il concerto “Il fuoco del Settecento”:

● 28 agosto ore 21.00 Vallecrosia (Chiesa S.Rocco)

● 29 agosto ore 21.00 Pieve di Teco (Chiostro degli Agostiniani)

● 30 agosto ore 11.00 Monte Bignone

Tutti i concerti di “Musica nei Borghi” sono a ingresso gratuito.