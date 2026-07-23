Il Monte-Carlo Summer Festival 2026 continua: scopri il programma dei prossimi appuntamenti

Organizzato da Monte-Carlo Société des Bains de Mer e diretto artisticamente da Alfonso Ciulla, il Monte-Carlo Summer Festival 2026 continua a regalare al pubblico un'estate di grandi emozioni sui palcoscenici della Salle des Étoiles e dell'Opéra Garnier.

Il programma del Monte-Carlo Summer Festival 2026 prosegue con:

Oggi, il 23 luglio, il cantante e chitarrista colombiano Juanes, recentemente nominato "Miglior artista latin rock/pop del XXI secolo" da Billboard, farà ballare il pubblico durante la sua tournée mondiale 2026.

Juanes



Più volte disco di platino, con undici album in studio e oltre due decenni di carriera, il cantante, compositore e pianista John Legend presenterà, il 26 luglio, il suo spettacolo "An Evening with John Legend: A Night of Songs and Stories", una performance intima che unisce musica e racconti personali.

John Legend



Dopo l'anteprima al Gala della Croce Rossa monegasca, SOUL! (where legends come back) An Exclusive Show tornerà sul palco dello Sporting Monte-Carlo a partire dal 29 luglio per dieci date di uno spettacolo inedito, che richiama le sonorità esplosive e lo stile innovativo dei pionieri del rock'n'roll: Chuck Berry e Little Richard.

Soul © Philip Ducap



Con una musica ora eterea, ora impetuosa, Vanessa Paradis si esibirà il 31 luglio nel magnifico scenario dell'Opéra Garnier, presentando un album intriso di allegria pop e soul anni Settanta, co-firmato da Étienne Daho e Jean-Louis Piérot.

Vanessa Paradis



Il mese di agosto si aprirà con Laura Pergolizzi, in arte LP. La cantautrice americana, che ha conquistato il mondo con la hit Lost on You, numero 1 in 18 paesi, sarà sul palco della Salle des Étoiles il 1° agosto, invitando il pubblico a scoprire o riscoprire le sue canzoni, veri inni all'amore e alla ricerca di sé.

Cena-spettacolo – a partire da 420 euro – Salle des Étoiles

L'11 agosto, Lisa Stansfield, volto della soul britannica contemporanea, porterà la sua voce elegante e vellutata e la sua presenza scenica unica. Con una carriera di oltre tre decenni, diverse nomination ai Grammy Awards e 20 milioni di album venduti, ha lasciato un segno duraturo nella soul e nel pop britannici.

Lisa Stansfield



Il Monte-Carlo Summer Festival si concluderà il 15 agosto con l'esibizione di Laura Pausini. Icona mondiale del pop italiano, la cantante dalla voce d'oro e dal carisma straordinario torna a illuminare un palcoscenico che conosce bene: la Salle des Étoiles.

Laura Pausini



Ogni concerto alla Salle des Étoiles sarà inoltre preceduto da una performance delle Ultramarine Girls Band, il gruppo 100% femminile dall'energia contagiosa che aveva già elettrizzato il Monte-Carlo Summer Festival 2025. Appassionate di Madonna, JLO e ABBA, le artiste vantano un repertorio di oltre 150 brani pop, rock e pop latino.

Ultramarine Girls Band © Philip Ducap



Elemento distintivo del Monte-Carlo Summer Festival resta la formula del dinner show, che caratterizza molti degli appuntamenti alla Salle des Étoiles: un’esperienza che combina alta gastronomia e spettacolo live, con una forte componente di esclusività e vicinanza agli artisti. I prezzi partono da circa 120 euro per gli eventi all’Opéra Garnier e possono superare i 400 euro per le serate più richieste.

Il Monte-Carlo Summer Festival 2026 è tutto questo: una lunga estate fatta di musica, emozioni e luoghi che sanno regalare ancora un po’ di magia.