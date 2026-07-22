Chamonix, il Musée du Mont Blanc riapre e racconta la montagna come un viaggio nel tempo (Foto)

Il Musée du Mont Blanc (già Musée Alpin) è stato appena riaperto dopo cinque anni di lavori di ristrutturazione. Visitandolo si comprende a pieno l’importanza di questo spazio rinnovato, capace di raccontare la montagna in modo coinvolgente e contemporaneo.

Il museo si rivela particolarmente interessante anche in relazione a Nizza e, più in generale, al territorio delle Alpi Marittime.

Le analogie storiche non mancano: come Nizza, anche la Savoia divenne francese nello stesso periodo e il percorso espositivo ricostruisce con attenzione episodi e aspetti di quell’epoca, come la gestione dei boschi durante il Ducato di Savoia.

Non solo storia locale: il Musée du Mont Blanc lavora in stretta collaborazione con il Museo Nazionale della Montagna di Torino e con il Forte di Bard. La prossima mostra temporanea nascerà proprio da questa sinergia con Torino, realtà che custodisce una collezione di grande rilievo.

Un dialogo culturale che attraversa le Alpi e rafforza il legame tra istituzioni museali.

Curioso anche il legame con Nizza attraverso la figura di Vallot, alpinista e scienziato che costruì l’osservatorio sul Monte Bianco: una presenza che riemerge anche sulla Costa Azzurra, dove si trova una casa in cui visse, vicina al Parc Impérial e alla stazione del tram di Alsace Lorraine.

Ciò che colpisce maggiormente è la capacità del museo di “rendere vivi” oggetti e opere d’arte.

Il percorso espositivo non si limita a mostrare, ma racconta: accompagna il visitatore in un viaggio che parte dal Neolitico e arriva fino al futuro, passando per la caccia, la pastorizia, l’agricoltura, la nascita del turismo, dell’alpinismo e degli sport invernali.

Un film immersivo scandisce il passaggio delle epoche, tra giorno e notte, stagioni reali e immaginate, con un effetto che ricorda una lanterna magica: un racconto visivo capace di parlare sia a chi conosce la montagna sia ai più piccoli.

Tra le opere più suggestive spiccano i dipinti di Gabriel Loppé, pittore e alpinista dell’epoca romantica, ma animato da una rigorosa ricerca del realismo.

Loppé installava il suo atelier all’aperto, oltre i 3000 metri, per catturare la luce unica dell’alta quota. La sua rappresentazione del ghiacciaio della Mer de Glace è diventata anche l’immagine simbolo del museo.

E infine, quasi a chiudere il cerchio tra arte e paesaggio reale, dalla finestra del museo, accanto a un antico cannocchiale, appare il Monte Bianco: presenza imponente e silenziosa, che continua a dominare la scena, fuori e dentro il racconto.