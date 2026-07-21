Cannes alza il volume: “Les Plages Électroniques” festeggia 20 anni tra superstar e nuove scenografie

Vent’anni e non sentirli. Anzi: rilanciare. Il festival Les Plages Électroniques torna dal 7 al 9 agosto 2026 sulla spiaggia del Palais des Festivals con un’edizione celebrativa che punta a riscrivere le regole dei grandi eventi musicali estivi in Europa.

Non solo un compleanno, ma un vero salto di scala: più spazio, più artisti, più esperienze immersive.



Nato come un appuntamento quasi “di nicchia”, il festival è oggi uno dei beach party più importanti del continente, capace di attirare ogni anno decine di migliaia di spettatori sulla Croisette.

Per il ventennale, l’organizzazione ha deciso di fare le cose in grande, ampliando l’area fino a oltre 40.000 metri quadrati grazie all’integrazione dell’Esplanade Pantiero e della Gare Maritime.





Un festival che si trasforma in città temporanea

L’estensione non è solo numerica. L’Esplanade Pantiero si trasforma in un’area di intrattenimento a tutto tondo: giostre, una maxi food court, zone d’ombra e spazi dedicati ai brand.

Alla Gare Maritime prende invece forma un vero e proprio villaggio parallelo, con un Electronik Market, stand associativi e un palco interamente dedicato alle sonorità house.



Un’evoluzione che riflette una tendenza ormai consolidata nei grandi festival europei: non più solo concerti, ma esperienze complete, tra musica, lifestyle e socialità.



Line-up globale: da Garrix a DJ Snake

Sul fronte musicale, il cartellone è all’altezza dell’anniversario. Venerdì 7 agosto sarà dominato da Martin Garrix, affiancato da Sonny Fodera e Mosimann, con un after firmato Mind Against.



Sabato 8 agosto saliranno sul palco Marshmello e la regina della techno Amelie Lens, insieme a nomi emergenti e set ibridi sempre più richiesti dal pubblico contemporaneo.



Gran finale domenica 9 agosto con DJ Snake e il suo collettivo “Pardon My French”, affiancato da artisti come Salvatore Ganacci e Bunt., prima dell’after conclusivo guidato da Maceo Plex.



Nuovi palchi e immersione totale

Tra le novità più attese ci sono i nuovi stage e le scenografie immersive che promettono di fondere musica, luci e paesaggio naturale.

Il mare, la spiaggia e il Palais des Festivals diventano così un unico grande palcoscenico, in un dialogo continuo tra ambiente e tecnologia.



Cannes capitale della musica elettronica

L’evento si inserisce in un calendario estivo sempre più competitivo per la Costa Azzurra, che negli ultimi anni ha puntato con decisione su festival e grandi manifestazioni per attrarre un pubblico internazionale giovane e ad alto potere di spesa.



Non a caso, “Les Plages Électroniques” è ormai considerato un appuntamento chiave non solo per gli appassionati di musica elettronica, ma anche per l’economia turistica locale, con hotel e strutture ricettive che registrano il tutto esaurito durante i tre giorni.



Biglietti e informazioni

I biglietti sono già in vendita in quantità limitata, con diverse formule, giornaliero, pass 3 giorni, Premium e VIP e prezzi destinati ad aumentare rapidamente con l’avvicinarsi dell’evento.



Per informazioni e prenotazioni: Sito ufficiale Les Plages Électroniques



Orari: ogni giorno dalle 14:00 alle 00:30.



Vent’anni dopo la prima edizione, Cannes non si limita a celebrare: rilancia la sfida. E lo fa al ritmo della musica elettronica, con lo sguardo già rivolto al futuro.



