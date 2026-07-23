Vence, la musica incontra i Baous: nasce "Musique sous les Baous", debutto con l'omaggio di Clarcèn alle grandi voci dell'America Latina

Una nuova rassegna musicale per valorizzare uno dei panorami più suggestivi della Costa Azzurra.

Giovedì 24 luglio la città di Vence inaugura "Musique sous les Baous", un appuntamento destinato a entrare nel calendario degli eventi estivi della cittadina francese, con l'obiettivo di coniugare musica dal vivo, patrimonio naturale e cultura.



Il debutto è affidato alla cantante Clarcèn, protagonista dello spettacolo "CANTAR", un intenso omaggio alle grandi interpreti della canzone popolare sudamericana.

Sul palco risuoneranno i brani che hanno reso immortali artiste come Mercedes Sosa, Violeta Parra e Soledad Bravo, figure simbolo di un repertorio capace di raccontare amore, libertà, diritti civili e impegno sociale.





Accompagnata dal musicista Damien Sarret, che suonerà ronroco e bombo, oltre alla stessa Clarcèn alla chitarra e al charango, l'artista guiderà il pubblico in un viaggio sonoro che attraversa le tradizioni musicali dell'America Latina, alternando melodie popolari e composizioni senza tempo.

Uno spettacolo che intreccia poesia, memoria e resistenza, in un dialogo ideale con il paesaggio dei Baous, le spettacolari pareti rocciose che dominano Vence e rappresentano uno dei simboli naturalistici dell'entroterra delle Alpi Marittime.



L'iniziativa amplia l'offerta culturale estiva della città, già nota per il suo ricco patrimonio artistico e storico. Vence, infatti, è una delle mete più affascinanti della Provenza, amata da pittori e artisti come Henri Matisse e Marc Chagall e celebre anche per la Cappella del Rosario, capolavoro progettato dallo stesso Matisse.

Con "Musique sous les Baous", l'amministrazione comunale punta ora a valorizzare anche gli spazi all'aperto, trasformando l'Esplanade Fernand Moutet in un nuovo palcoscenico naturale affacciato sulle montagne.



Il concerto, a ingresso gratuito, prenderà il via alle 21 e si concluderà alle 22. Per l'occasione sarà attivo un punto ristoro curato da Atelier Français, con taglieri di salumi e formaggi e servizio bar, offrendo al pubblico la possibilità di vivere una serata all'insegna della musica e della convivialità in uno degli scorci più suggestivi della Riviera francese.



