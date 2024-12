A Nicetoile si respira la magica atmosfera del Natale (Foto)

Natale a Nicetoile, non solo nel centro commerciale di Avenue Jean Médecin a Nizza, ma anche on line per vivere l’atmosfera di fine anno non solo passeggiando lungo l’arteria principale della città, anche da casa



Inoltre, all’interno del centro commerciale i propri regali sono resi davvero unici con il servizio gratuito di personalizzazione: fino al 24 dicembre, alcuni artisti personalizzano gli articoli acquistati nei negozi di Nicetoile: scarpe, abbigliamento, berretti, oggetti decorativi e altro ancora.





Orari prolungati

A partire dal 14 dicembre, i negozi sono aperti dalle 9,30 alle 20, così da consentire maggior flessibilità per gli acquisti in un'atmosfera rilassata.



Servizio di imballaggio del regalo

Poiché ogni regalo merita una presentazione accurata, è disponibile un servizio di confezionamento regalo:

Ogni fine settimana di dicembre

In continuo dal 14 al 24 dicembre, grazie ai partner PASSION e la Croce Rossa Francese.

Parcheggio gratuito: un’ora di sosta gratuita a partire da 50 euro di spesa.

Animazioni da favola per tutta la famiglia

Il 18 e 22 dicembre, dalle 14,30 alle 17,30, un’immersione nell'universo incantato del Natale con performance interattive di primi piani realizzate da un mago di talento.