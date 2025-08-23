Falsi volantini con il logo del Comune di Nizza: allarme truffa nelle cassette postali

Nelle ultime settimane, molti residenti di Nizza si sono ritrovati nella cassetta postale un volantino dall’aspetto ufficiale.

A prima vista, sembra un documento informativo con numeri utili per servizi di pronto intervento (idraulici, elettricisti, fabbri), ma a colpire è la presenza del logo della Ville de Nice, ben visibile sia sul fronte che sul retro.

Peccato che il Comune non abbia mai autorizzato questa distribuzione.



Aspetto ingannevole e numeri sospetti

Intitolato "Informazioni utili della tua città", il volantino riporta in cima un numero verde che parrebbe riferirsi al Comune, ma che in realtà non corrisponde al centralino ufficiale.

Per le informazioni comunali, il numero corretto da comporre è il 3906 (Allô Mairie), valido su scala metropolitana.





La smentita ufficiale

In una nota diffusa alla stampa, l’amministrazione cittadina ha chiarito: «Una società sta utilizzando, senza autorizzazione, il logo della Città di Nizza su un volantino pubblicitario. La Ville de Nice non è in alcun modo associata a questa iniziativa commerciale dubbia. La collettività si riserva il diritto di adire le vie legali.»



Un modus operandi già noto

Nonostante il volantino elenchi oltre una dozzina di servizi disponibili 24 ore su 24, gli unici contatti forniti sono due numeri telefonici ricorrenti. A un tentativo di verifica, l’operatore ha risposto... con una musica di attesa. Nessuna conferma sulla serietà dell’azienda.



Situazioni simili si erano già verificate a inizio giugno in altri comuni del dipartimento: stesso formato, stessi numeri, e persino lo stesso errore di stampa nella dicitura "rénovation de l’habitabitat (sic)".



Morale: il logo non basta a garantire affidabilità. Massima prudenza.



Attenzione ai volantini truffaldini – Ecco come riconoscerli

Controlla il mittente: I volantini ufficiali riportano sempre un riferimento chiaro all’amministrazione o all’ente pubblico che li ha emessi.

Verifica i numeri di telefono: I numeri comunali iniziano solitamente con il prefisso locale (es. 04 per Nizza). Diffida di numeri verdi o senza riferimento chiaro.

Confronta con i canali ufficiali: In caso di dubbio, visita il sito del Comune o contatta direttamente il servizio informazioni municipale.

Non fidarti solo del logo: Il marchio può essere copiato facilmente. La sua presenza non garantisce l’ufficialità del documento.

Segnala il materiale sospetto: Se ricevi volantini di questo tipo, informane la Polizia Municipale o il Comune.





