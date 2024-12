Il Monaco Economic Board prepara il terreno per la missione economica all'esposizione universale di Osaka

Il Monaco Economic Board ha avviato i preparativi per la missione economica prevista a Tokyo e Osaka dal 26 giugno al 2 luglio 2025, organizzata con l'aiuto di S.E. Didier Gamerdinger, ambasciatore di Monaco in Giappone e in India. Questo viaggio sarà effettuato in occasione dell'esposizione universale di Osaka, nel periodo in cui il padiglione del Principato sarà messo in evidenza nella Giornata Nazionale di Monaco.

In questo contesto, Justin Highman, Vice Direttore Generale del MEB, si è recato all'inizio di dicembre nel Pays du Soleil Levant per una missione di ricognizione al fine di incontrare i diversi interlocutori su cui il MEB si baserà per costruire questo viaggio.

È stato ricevuto per la prima volta da Nicolas Bonnardel, Direttore generale della Camera di Commercio e dell'Industria France Japon, partner locale privilegiato, la più antica e la più grande camera di commercio estero in Giappone, con oltre 600 membri, francesi e giapponesi. Una rete di qualità e facilmente accessibile da un punto di vista culturale, che Justin Highman ha potuto incontrare durante il French Japan Business Summit, un evento che ha riunito più di 1000 attori economici nel corso di una giornata di conferenze. Un incontro è stato tenuto anche con Jean-François Rauch, direttore dell'ufficio di Osaka della stessa camera di commercio.

Un altro organismo essenziale è la Camera di Commercio e dell'Industria di Tokyo. Una grande istituzione che il MEB si propone di avvicinare durante un webinar per le imprese di Tokyo al fine di presentare in anticipo i vantaggi economici del Principato, spesso poco noti in Giappone. Questo incontro è stato facilitato dal sostegno del Consolato di Monaco in Giappone che sarà anche un importante punto d'appoggio sul posto.

Infine, nel corso di questo viaggio, Justin Highman ha potuto stringere i legami con il team dell'Ufficio di promozione del Principato di Monaco a Tokyo la cui missione riguarda essenzialmente il turismo ma che può costituire un supporto importante, in particolare nell'organizzazione di eventi collaterali; come la serata Monaco Azur che si è tenuta nei locali del mitico marchio Leica, e a cui il DG aggiunto del MEB ha potuto assistere. Una mostra che metteva in evidenza lo sguardo del fotografo giapponese Mikiya Takimoto, che ha saputo, con i suoi scatti, dare una visione molto originale di Monaco.

Prossima tappa il 20 gennaio prossimo con la visita nel Principato di Nicolas Bonnardel. Il direttore generale della CCI Francia Giappone esporrà ai membri del MEB i vantaggi e la cultura d'affari del Giappone, offrendo soprattutto un programma su misura e un metodo per rendere questa missione economica un successo per le imprese del Principato.