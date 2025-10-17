Vaccini anti-Covid e antinfluenzale: al via la campagna d’autunno

Con l’arrivo dell’autunno, la Città di Nizza avvia la nuova campagna di vaccinazione contro il Covid-19 e la tradizionale influenza stagionale.



Il Centro di vaccinazione Hancy (10, rue Hancy, Nice) offre vaccinazioni gratuite e senza appuntamento durante gli orari di apertura.

Oltre alle vaccinazioni stagionali, il centro continua a proporre tutto l’anno i vaccini obbligatori o raccomandati (difterite-tetano-poliomielite, pertosse, morbillo-parotite-rosolia, epatite B, meningite ACWY/B, papillomavirus) e a fornire consulenze personalizzate secondo il calendario vaccinale del Haut Conseil de la santé publique.



Campagna anti-Covid 2024-2025

La vaccinazione contro il Covid-19 è raccomandata per:

le persone di 65 anni e più;

chi soffre di patologie croniche o comorbidità;

le persone immunodepresse;

le donne in gravidanza;

i residenti in strutture per anziani o reparti di lungodegenza;

chi vive o lavora a stretto contatto con soggetti vulnerabili, inclusi gli operatori sanitari e sociosanitari.

Sono eleggibili alla vaccinazione coloro che hanno ricevuto l’ultima dose o contratto il virus da almeno sei mesi, ridotti a tre mesi per gli over 80. Tuttavia, anche chi non rientra tra le categorie prioritarie può ricevere la vaccinazione su richiesta.

La nuova campagna prevede l’uso di vaccini aggiornati contro il variant LP 8.1, analogamente a quanto accade per il vaccino antinfluenzale, adattato ogni anno ai ceppi più diffusi.



Vaccino antinfluenzale: raccomandato ma aperto a tutti

Il vaccino contro l’influenza stagionale è fortemente consigliato agli over 65, ma è accessibile a chiunque abbia più di due anni.

Per le persone più fragili, impossibilitate a spostarsi, la città prevede anche una vaccinazione a domicilio grazie a squadre mobili: per prenotazioni è possibile contattare il numero 04 92 17 44 90.



Prevenzione e buone pratiche

La protezione contro le infezioni respiratorie invernali – Covid-19, influenza, virus respiratorio sinciziale e pneumococco – si basa su due pilastri fondamentali: vaccinazione e rispetto dei gesti barriera.

Nei soggetti anziani o fragili, l’uso della mascherina, l’igiene delle mani e la corretta aerazione degli ambienti restano strumenti efficaci per ridurre la circolazione dei virus e prevenire le forme gravi.



Informazioni pratiche

Centre de vaccination Hancy

10, rue Hancy – 06364 Nice Cedex 4

04 92 17 44 90

service.vaccinations@ville-nice.fr

Orari di apertura

Lunedì–Giovedì: 8:30–17:00

Venerdì: 8:30–15:45

Vaccinazioni senza appuntamento, con documento d’identità, tessera sanitaria e, per i richiami, certificato vaccinale.

