Monaco rafforza la sua difesa digitale: prima riunione del sottocomitato “Cybermalveillance”

Venerdì 17 ottobre 2025 si è svolta, presso il Ministero di Stato, la prima riunione del sottocomitato «Cybermalveillance», il nuovo organismo incaricato di coordinare la lotta contro le minacce informatiche nel Principato di Monaco.

Questa sessione inaugurale ha rappresentato un passo decisivo verso la piena attuazione del dispositivo Cybermalveillance, parte integrante della strategia nazionale per la sicurezza digitale adottata dal Principato nel 2016.

L’obiettivo del programma è chiaro: proteggere cittadini, imprese e associazioni dagli atti di cybermalveillance — termine che racchiude tutte le forme di attacco, frode o abuso nel mondo digitale.

Per raggiungere tale scopo, il dispositivo si articola attorno a tre missioni fondamentali: prevenire e assistere le vittime di incidenti informatici, offrendo supporto e accompagnamento tecnico; sensibilizzare il pubblico sui rischi legati alla sicurezza digitale e alla protezione dei dati personali; analizzare e anticipare le minacce attraverso la raccolta di dati statistici e la creazione di un osservatorio dedicato.

I lavori del sottocomitato, istituito con l’Ordinanza Sovrana n. 11.326 del 10 luglio 2025, sono affidati a sei membri che rappresentano le principali istituzioni del settore: l’Agenzia Monegasca per la Sicurezza Digitale, la Direzione della Pubblica Sicurezza, la Direzione dei Servizi Digitali, l’Autorità per la Protezione dei Dati Personali, la Camera Monegasca del Digitale e l’Associazione dei Direttori Informatici di Monaco.

Tra i compiti più significativi del sottocomitato figura anche la validazione delle richieste di certificazione presentate dalle imprese digitali monegasche.

Dopo una verifica da parte di Afnor Certification, queste aziende potranno ottenere il marchio «ExpertCyber Monaco», un riconoscimento che valorizza la loro competenza tecnica e la trasparenza nell’accompagnamento dei clienti in materia di cybersicurezza.

Con questa iniziativa, il Principato conferma la propria volontà di mantenersi all’avanguardia nella protezione del suo ecosistema digitale, rafforzando la cooperazione tra istituzioni pubbliche e settore privato per affrontare insieme le sfide della sicurezza informatica.

Per ulteriori informazioni: https://cybermalveillance.gouv.mc/