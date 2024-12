Opéra Monte-Carlo, Francesca Pia Vitale sostituisce Regula Mühlemann nell'Elisir d'amore

Per ragioni personali, Regula Mühlemann non potrà svolgere il suo ruolo in L'elisir d'amore. Sarà sostituita da Francesca Pia Vitale.



Si conferma invece la partecipazione di Regula Mühlemann all'Oratorio di Natale che si svolgerà il prossimo 21 dicembre.

Il soprano Francesca Pia Vitale è una delle stelle emergenti dell'opera e si è già esibita su prestigiose scene internazionali, in particolare come Elisetta ne Il matrimonio segreto, Susanna ne Le nozze di Figaro e Sophie in Werther alla Scala, ma anche in occasione di impegni, tra gli altri, al Grand Théâtre di Bordeaux, all'Opera di Torino o ancora al Teatro Massimo di Palermo.

Debutta all'Opéra di Monte-Carlo interpretando il primo ruolo femminile de L'elisir d'amore, Adina.