Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.
ANTIBES
Appuntamenti imperdibili
Jammin'juan: l’altra scena del jazz a Juan
Fino al 31 ottobre
Antipolis – Palais des Congrès di Antibes Juan-les-Pins
Jammin’Juan offre ogni anno la possibilità di scoprire una selezione esclusiva di nuovi talenti del jazz.
Showcase dalle 14:00 alle 19:00: 6 gruppi in mini-concerti di 35 minuti.
Concerti dalle 21:00: un’ora di musica in un’atmosfera unica.
30 ottobre: Carmen Souza
31 ottobre: Cuban Jazz Syndicate
Coul’heures d’automne – fino al 1° novembre - Antibes
Ideato dall’associazione Label Note (organizzatrice della sChOOL e del festival Nuits Carrées), Coul’Heures d’Automne celebra l’arte urbana ad Antibes. Per quindici giorni, performance murali, laboratori, animazioni e incontri trasformano la città, invitando abitanti e visitatori a ripensare il ruolo dell’arte nello spazio pubblico.
Teatro
Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes – 260 avenue Jules Grec, Antibes
Le misanthrope - Il 3, 4 & 5 novembre
C'est ainsi mon amour que j'appris ma blessure - Il 5, 6, 7 & 8 novembre
Théâtre Le Tribunal – 5 place Amiral Barnaud, Antibes
Il faut sauver l'illustre théâtre - Il 1° e 2 novembre
Flan macaron – Il 1° novembre
Mostre – Esposizioni
- Dickie ad Antibes - Fino al 2 novembre - Musée Peynet – Antibes
- Salute mentale e arte - Fino al 15 novembre - Médiathèque A. Camus – Antibes
- La mer, la nuit – Fino al 29 novembre - Médiathèque A.Camus – Antibes
- Passato - Presente, le mie improbabili foto - Fino al 19 dicembre - 12 rue Andreossy – Vecchia Antibes
- Architetture - Fino al 3 gennaio 2026 - Médiathèque A. Camus – Antibes
- Hommage à Arman - & Exposition de Bernar Venet – Fino al 4 gennaio 2026 - Musée Picasso – Antibes
- Converto paginam – Fino al 10 gennaio 2026 - Expace les Arcades – Antibes
- Homard et langouste - Fino al 31 gennaio 2026 - Musée de la Carte Postale – Antibes
- Visite guidate
- L’objet du moment : la tablette en plomb d'Antipolis – Fino al 1° marzo 2026 - Musée Archeologie – Antibes
Visite guidate
- Vecchia Antibes in francese – Tutti i giovedì ore 10
- Vecchia Antibes in inglese – A richiesta
- Antibes street art – Tutti i mercoledì di novembre (salvo il 12) ore 14h
- Juan-les-Pins, de la belle époque aux années folles – Venerdì 28 novembre ore 10
BEAUSOLEIL
Soirée Zumba Halloween
Venerdì 31 ottobre da 18:00 a 23:00
Centre social Maison des habitants, 32 Boulevard de la République, 06240 Beausoleil
CAGNES SUR MER
Concerto Harmonium Mustel n°4
Venerdì 31 ottobre 2025.
Eglise Saint-Pierre du Haut-de-Cagnes
1 Place Grimaldi
CANNES
Les animaux d'Afrique de l'Ouest
Giovedì 30 ottobre 2025
Horaire(s) :
10h30
Musée des explorations du monde
Place de la Castre - Le Suquet
Conférence - Les monstres en peinture
Spécial Halloween
Giovedì 30 ottobre 2025
Horaire(s) :
17h
Centre d'art contemporain La Malmaison
47 boulevard de la ue de l'Ouest
Conte - PoésieEnfants
Lecture d'histoires qui font peur
Le vendredi 31 octobre 2025
Horaire(s) :
17h
Médiathèque Ranguin
19 avenue Victor Hugo
Visite guidée - Villa Domergue
Sabato 1° novembre 2025
Horaire(s) :
15h et 16h
Villa Domergue et ses jardins
15 avenue Fiesole
Impasse Fiesole
Exposition - Nuit polaire
Giulia Vetri
Da sabato 1° novembre 2025
A sabato 29 novembre 2025
Horaire(s) :
Mar, Mer, Jeu et Sam : 10h - 18h
Ven : 10h - 19h
Fermé les jours fériés
Médiathèque Ranguin
Les danseurs au grand cœur
5e édition
Domenica 2 novembre 2025
Horaire(s) :
17h30
Théâtre de la Licorne
25 avenue Francis Tonner
Concert - Jazz N'Klezmer
Domenica 2 novembre 2025
Horaire(s) :
19h
Théâtre Alexandre III
19 boulevard Alexandre III
Fino a domenica 2 novembre 2025
Horaire(s) :
Juillet et agosto : tous les jours de 10h ore 19h (jusqu'ore 21h les Mercoledìs)
Musée des explorations du monde
Place de la Castre - Le Suquet
Concert - 23e Journées nationales de la musique électroacoustique
JNME
Da martedì 4 novembre 2025
A venerdì 7 novembre 2025
Horaire(s) :
Mardi : 20h
Mercredi : 18h30 et 20h30
Jeudi : 18h30 et 20h30
Vendredi : 20h
Théâtre de la Licorne
25 avenue Francis Tonner
Visite du quartier Oxford Terrefial
Mercoledì 5 novembre 2025
Horaire(s) :
14h
Villa Montrose - Archives historiques
9 avenue Montrose
Exposition - Jean-Michel Othoniel - Poussière d'étoiles
Fino a domenica 4 gennaio 2026
Horaire(s) :
Du mardi au Domenica : de 10h ore 13h et de 14h ore 18h
Juillet et agosto : tous les jours de 10h ore 19h
La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
Exposition - Corine Borgnet - The Last Dance
Fino a domenica 4 gennaio 2026
Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier
Exposition - Jean-Michel Othoniel - Poussière d'étoiles
Fino a lunedì 5 gennaio 2026
La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
Exposition - Aux origines de Cannes - Pêche et autres trésors de la mer
Fino a domenica 26 aprile 2026
Musée du Masque de fer et du Fort Royal
Île Sainte-Marguerite
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino al 5 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino a venerdì 6 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
CASTELLAR
Galerie d'Art La Renaissance: mostra collettiva di artisti
Fino al 31 dicembre
Galerie d'Art La Renaissance, 9 place Clemenceau
LA GAUDE
Jazz sous les Bigaradiers – 28e édition - Festival
Sabato 1° novembre 2025 alle 21.
Venerdì 7 novembre 2025.
Sabato 8 novembre 2025 dalle 11 alle 0.
Domenica 9 novembre 2025 alle 11.
Lunedì 10 novembre 2025 alle 21.
La Gaude
LEVENS
Exposition « Voir et apprendre ore voir ensemble »
Fino al 31 Dicembre 2025
La Galerie du Portal
Place Victor Masseglia - Maison du Portal
MENTON
Visita guidata: Il Palazzo Riviera
Giovedì 30 ottobre da 10:00 a 11:30
Riviera Palace, 28 avenue Riviera
Visita guidata al Domaine Gannac settembre/ottobre
Fino al 31 ottobre
Maison Gannac, 2970 Route de Super Garavan
Le dîner de cons
Venerdì 31 ottobre da 20:30 a 22:00
Théâtre Francis Palmero, 8 avenue Boyer
Visita guidata: la Chapelle des Pénitents Noirs (Cappella dei Penitenti Neri)
Venerdì 31 ottobre da 14:30 a 15:15
Chapelle de la miséricorde (pénitents noirs), Rue du Général Gallieni
Vide Grenier M.A.H.R.A.S
Domenica 2 novembre
Stade Rondelli, Promenade de la mer
Miss Rainette e il mistero della statua! Avventura in famiglia
Fino al 2 novembre
Jardin Serre de la Madone, 74 route du Val de gorbio
Visita guidata: I giardini reali di Westminster
Mercoledì 5 novembre da 10:30 a 11:15
Hôtel Royal Westminster, 1510 promenade du soleil
Exposition Cocteau - Le Château des merveilles
Fino al 17 novembre
Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III
Mostre - Esposizioni
Mostra: un omaggio all'ex equipaggio di Calypso
Fino al 30 dicembre 2025
Musée de Préhistoire régionale,
place Lorédan Larchey
Mostra "I colori del fogliame"
Fino al 31 marzo 2026
Avenue Saint Jacques
Visita guidata del Val Rahmeh con giardiniere
Tutto l'anno il giovedì alle 10,15
Fiori/piante
Jardin du Val Rahmeh,
Avenue Saint Jacques
Visita guidata di Le Bastion, Museo Jean Cocteau
Tutto l'anno il lunedì e il sabato alle 14,30
Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III,
Visite guidée : Le jardin Serre de la Madone
Tutto l’anno
Martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 16,30
Jardin Serre de la Madone, 74 route du Val de Gorbio
Visita alla tradizionale fabbrica di marmellata
Tutto l'anno
Prodotti locali
Maison Herbin
2 rue du Vieux Collège
Visita e degustazione di birre artigianali Mentonnaise
Tutto l'anno
La Mentounasc - Brasserie Artisanale 13 Route de Sospel
Visita Guidata del Limone di Mentone
Tutto l'anno dal martedì al sabato
10:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Maison Gannac 2970 Route de Super Garavan
Visita guidata e pasto in stile rustico presso La Ferme des Citrons
Tutto l’anno – Dal lunedì al sabato ore 9,50 - 15
66 avenue des Alliés
MONACO
Soak up the Halloween atmosphere at Jimmy’z Monte-Carlo
Il 31 ottobre 2025
Le Sporting Monte-Carlo 26, avenue Princesse Grace
Halloween at the Café de Paris Monte-Carlo
Il 31 ottobre 2025
Place du Casino
Halloween au Parc
Il 31 ottobre 2025
Orario di inizio dell'evento
14h00
54 Boulevard du Jardin Exotique
2025 Club Vivanova Luxury Lifestyle Charity Gala
Da 1 A 2 novembre 2025
Orario di inizio dell'evento
19h00
12, avenue des Spélugues
2025-2026 season of the Monte-Carlo Opera
Da 2 novembre A 31 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
15h00
Bd Louis II, 98000 Monaco
Le Vaisseau fantôme de Richard Wagner
Il 2 novembre 2025
Orario di inizio dell'evento
15h00
10 Av. Princesse Grâce
Celebrate Halloween at Marlow
Fino al 2 novembre 2025
Organizzatore
Place Princesse Gabriella
Celebrate Halloween at Buddha-Bar Monte-Carlo
Fino al 2 novembre 2025
Place du Casino - Monte-Carlo
Happy Hour Musical
Il 4 novembre 2025
Orario di inizio dell'evento
18h30
Bd Louis II
" L'Arbre de l'authenticité " de Sammy Baloji
Il 4 novembre 2025
Orario di inizio dell'evento
19h00
1 Bd Albert 1er
Gala of the Rainier III Academy
Il 5 novembre 2025
Orario di inizio dell'evento
18h30
Les Terrasses de Fontvieille, 25 Av. Albert II
Saison 2025/2026 du Théâtre Princesse Grace
Fino al 13 maggio 2026
Orario di inizio dell'evento
20h00
Théâtre Princesse Grace
12 Av. d'Ostende
Saison 2025/2026 de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo
Fino al 26 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
18h00
Bd Louis II, 98000 Monaco
Event - "34th Monaco Yacht Show"
Dal 24 al 27 settembre 2025
Salons / Foires
Exposition - "L’Effet Papillon"
Fino a lunedì 1° dicembre 2025, dalle 9h alle 18h
Museo di Antropologia preistorica
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exhibition - "Mediterranean 2050"
Fino a mercoledì 31 dicembre 2025
Museo oceanografico di Monaco
Avenue Saint-Martin
Exposition - Cactus
Fino al 11 gennaio 2026
17, avenue Princesse Grace
Exhibition - "CINÉAM, the Monaco independent film-makers club"
Fino a venerdì 30 gennaio 2026, dalle 9.30 alle 17.30
Istituto audiovisivo di Monaco
L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique
NIZZA
Impro Shuffle Show - Teatro
Giovedì 30 ottobre 2025 alle 20.
Théâtre de l'Eau Vive
10 bd Carabacel
De loin en loin - Opera
Giovedì 30 ottobre 2025 alle 20.
Venerdì 31 ottobre 2025 alle 20.
Opéra Nice Côte d'Azur
4/6 rue Saint-François de Paule
Tête-à-tête avec… Beethoven – L’amoureux solitaire - Teatro
Da 30 Ottobre a 16 Novembre 2025
Dal 30/10 al 16/11/2025 il giovedì e venerdì alle 20:30. Il sabato alle 17:30. Il domenica alle 16.
Théâtre de la Libé
1 bis rue Vernier
OLMAC – One Man Show Magic - Spettacolo
Giovedì 30 ottobre 2025 il giovedì da 20.
Théâtre Francis-Gag
4 rue de la Croix
Concert de la Toussaint – Vivaldi, Bach, Rachmaninov & Harry Potter
Giovedì 30 ottobre 2025 alle 20:30.
Eglise Saint-François de Paule
9 rue Saint-François de Paule
Toc Toc - Teatro
Venerdì 31 ottobre 2025 alle 21:30.
Venerdì 7 novembre 2025 alle 21:30.
Sabato 8 novembre 2025 alle 20:30.
Venerdì 14 novembre 2025 alle 21:30.
Venerdì 28 novembre 2025 alle 21:30.
Venerdì 5 dicembre 2025 alle 21:30.
Sabato 6 dicembre 2025 alle 20:30.
Venerdì 12 dicembre 2025 alle 21:30.
Venerdì 19 dicembre 2025 alle 21:30.
Sabato 20 dicembre 2025 alle 20:30.
Mercoledì 31 dicembre 2025 alle 22:30.
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel
Bat. B
Sinclair - Concerto
Venerdì 31 ottobre 2025 da 20:30.
Théâtre Lino Ventura
168 bd de l'Ariane
Capucine et Floréal - Teatro
Da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre 2025 il venerdì e sabato alle 20. Il domenica alle 17.
Théâtre de l'Eau Vive
10 bd Carabacel
Pierre Antoine Damecour s’échauffe - One man Show / One woman show
Venerdì 31 ottobre 2025 alle 20:30.
Théâtre de la Cité
3 rue Paganini
Jean-Baptiste Mazoyer – Le Maître du jeu - Spettacolo
Sabato 1° novembre 2025 da 20.
CINÉMA PATHÉ MASSÉNA
31 Avenue Jean Médecin
Louis Bertignac – 70 Tour - Concerto
Martedì 4 novembre 2025 alle 20.
Palais Nikaïa
163 boulevard du Mercantour
Sur le coeur [fantasmagorie du siècle 21]
Dal mercoledì 5 a venerdì 7 novembre 2025 il mercoledì, giovedì e venerdì da 20.
Théâtre National de Nice - Salle des Franciscains
4-6 Place Saint-François
Les retrouvailles à New-York - Teatro
Domenica 16 novembre 2025 da 16.
Domenica 14 dicembre 2025 alle 16.
Théâtre l'Impertinent
7 rue Tonduti de l'Escarèn
Je préfère qu’on reste amis - Teatro
Sabato 1° novembre 2025 alle 18.
Domenica 9 novembre 2025 alle 18.
Sabato 15 novembre 2025 alle 18.
Sabato 29 novembre 2025 alle 18.
Domenica 7 dicembre 2025 alle 18.
Sabato 13 dicembre 2025 alle 18.
Domenica 21 dicembre 2025 alle 18.
Mercoledì 31 dicembre 2025 alle 20:30.
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel
En couple ! - Teatro
Sabato 1° novembre 2025 alle 20:30.
Sabato 15 novembre 2025 alle 20:30.
Sabato 29 novembre 2025 alle 20:30.
Sabato 13 dicembre 2025 alle 20:30.
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel
Stockfish Comedy Club - Spettacolo
Mercoledì 26 novembre 2025 alle 19.
Mercoledì 17 dicembre 2025 alle 19.
STOCKFISH
5 avenue François Mitterrand
L’Impasse Comedy Club
Fino al 31 dicembre 2025 - Tutti i mercoledì alle 20:30.
Théâtre de l'Impasse
Mostre - esposizioni
Biennale des Arts et de l’Océan
Fino al 31 Ottobre 2025
Divers lieux de Nice
Un parcours d’oeuvres d’art dans l’espace public – Biennale des Arts et de l’Océan
Fino al 31 Ottobre 2025
Promenade des Anglais - Promenade du Paillon 1
Au temps du grand-maître Jean-Paul de Lascaris – Nice, Malte et la Méditerranée
Fino al 03 Novembre 2025
Palais Lascaris
15 rue Droite
Catherine Tartanac – L’Inespéré - Exposition
Fino all’8 novembre 2025
Eglise Abbatiale de Saint-Pons
CHU de Nice - Hôpital Pasteur 2
Montée de l'Abbaye de Saint-Pons
Mostra “Azione! – Lo sport nel cinema
Fino al 16 Novembre 2025
Musée National du Sport
6 allée Camille Muffat - Stade Allianz Riviera
Lucy’s Handbag
Esposizione
Fino al 22 Novembre 2025
Le 109
89 Route de Turin
Fetish Unlimited – Ex Mago Drawing - Esposizione
Dal 27 Ottobre al 16 Novembre 2025
Centre LGBTQIA+ Côte d'Azur
Rue Cathy Richeux
Exposition “Dali, Divines créatures”
Fino al 23 Novembre 2025
Espace culturel Lympia
2 quai Entrecasteaux
Carte blanche à Jérémy Giffaud - Esposizione
Fino al 29 Novembre 2025
Espace à vendre
10 rue Assalit
Anne-Laure Wuillai – Îlots - Esposizione
Fino al 29 Novembre 2025
Galerie Eva Vautier
2 rue Vernier
Quartier Libération
115°5, la Baie des Anges ou l’évolution du paysage
Fino al 30 Novembre 2025
Centre du Patrimoine De Nice
Le Sénat
14 rue Jules Gilly
Nissa Briqua - Esposizione
Fino al 30 Novembre 2025
Crypte archéologique - Tour Bellanda
Les Orients perdus
Esposizione
Fino al 12 Gennaio 2026
Palais Lascaris
15 rue Droite
Henri Matisse – Chemin de Croix
Esposizione
Fino al 19 Gennaio 2026
Musée Matisse
164 avenue des Arènes de Cimiez
Constellation – Michael Kenna - Exposition
Fino al 25 gennaio 2026
Musée de la Photographie Charles Nègre
1 place Pierre Gautier
Mostra SUM? – Equilibrio assoluto
Fino al 01 Febbraio 2026
Musée des Arts asiatiques
405 Promenade des Anglais
Arénas
Nice, son passé ore de l’avenir - Exposition
Dal 16 ottobre 2025 al 01 marzo 2026
Musée Masséna
Palais Masséna
65 rue de France
ROQUEBILLIERE
Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)
Tutto l'anno 2025 - Aperto tutti i giorni
Avenue Raymond Poincaré
SAINT MARTIN VESUBIE
Exposition – Le grand méchant loup…
Fino al 31 Ottobre 2025
Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie
52 bd Lazare Raiberti
3 p’tits contes et puis s’en va
Fino al 31 Dicembre 2025
Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie
Bd Lazare Raiberti
06450 Saint-Martin-Vésubie
SAINT MARTIN VESUBIE
Vive les sorcières
Fino al 31 ottobre 2025
Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie
52 bd Lazare Raiberti
Théâtre – “Tchico-Tchic’Art”
Domenica 2 novembre 2025 dalle 16 alle 17:30.
Salle Jean Gabin
Place de la Gare routière
SAINT PAUL DE VENCE
Esposizione “Arte & Vita” di Barbara Hepworth
Fino al 2 Novembre 2025
Fondation Marguerite et Aimé Maeght
623 chemin des Gardettes
TENDE
Atelier bruitage : "Labo sonore : Tende au début du XXe"
Giovedì 30 ottobre da 14:30 a 17:00
Musée départemental des Merveilles, Avenue du 16 Septembre 1947
Exposition "Instantanés. Photographies de la Roya de 1900 ore 1950"
Fino al 31 ottobre
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
Exposition "Cumerciorea. Economie alpine et vie commerciale dans la Haute Roya du XIXe au XXe siècle"
Fino al 31 ottobre
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
Animation S'aMusée - "La fabrique de savon"
Domenica 2 novembre da 14:30 a 16:00
Musée départemental des Merveilles, Avenue du 16 Septembre 1947
Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"
Fino al 31 dicembre
Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"
Galerie J.-G. Inca, Place Ponte
Percorsi d'arte nella Valle della Roya, "Prospettive
Tutto l’anno e tutti i giorni
Hôtel-restaurant Le Prieuré, Rue Jean Médecin, Saint Dalmas de Tende
VENCE
Spectacle de feu
Venerdì 31 ottobre 2025 da 17:30.
Place Clemenceau
Mostra “Chagall, gli anni veneziani. Un rinascimento mediterraneo” - Esposizione
Fino al 02 Novembre 2025
Musée de Vence
2 place du Frêne
VILLEFRANCHE-SUR-MER
Exposition de l’été
Fino al 23 Novembre 2025
Citadelle et Chapelle Saint Elme
Place Emmanuel Philibert
Concerti al Trinquette Jazz Club
Fino al 21 dicembre 2025
Concerto domenica alle 20:00.
La Trinquette Jazz Club
30 avenue Général de Gaulle
Port