Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Appuntamenti imperdibili

Jammin'juan: l’altra scena del jazz a Juan

Fino al 31 ottobre

Antipolis – Palais des Congrès di Antibes Juan-les-Pins

Jammin’Juan offre ogni anno la possibilità di scoprire una selezione esclusiva di nuovi talenti del jazz.

Showcase dalle 14:00 alle 19:00: 6 gruppi in mini-concerti di 35 minuti.

Concerti dalle 21:00: un’ora di musica in un’atmosfera unica.

30 ottobre: Carmen Souza

31 ottobre: Cuban Jazz Syndicate



Coul’heures d’automne – fino al 1° novembre - Antibes

Ideato dall’associazione Label Note (organizzatrice della sChOOL e del festival Nuits Carrées), Coul’Heures d’Automne celebra l’arte urbana ad Antibes. Per quindici giorni, performance murali, laboratori, animazioni e incontri trasformano la città, invitando abitanti e visitatori a ripensare il ruolo dell’arte nello spazio pubblico.



Teatro

Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes – 260 avenue Jules Grec, Antibes

Le misanthrope - Il 3, 4 & 5 novembre

C'est ainsi mon amour que j'appris ma blessure - Il 5, 6, 7 & 8 novembre



Théâtre Le Tribunal – 5 place Amiral Barnaud, Antibes

Il faut sauver l'illustre théâtre - Il 1° e 2 novembre

Flan macaron – Il 1° novembre



Mostre – Esposizioni

Dickie ad Antibes - Fino al 2 novembre - Musée Peynet – Antibes

Salute mentale e arte - Fino al 15 novembre - Médiathèque A. Camus – Antibes

La mer, la nuit – Fino al 29 novembre - Médiathèque A.Camus – Antibes

Passato - Presente, le mie improbabili foto - Fino al 19 dicembre - 12 rue Andreossy – Vecchia Antibes

Architetture - Fino al 3 gennaio 2026 - Médiathèque A. Camus – Antibes

Hommage à Arman - & Exposition de Bernar Venet – Fino al 4 gennaio 2026 - Musée Picasso – Antibes

Converto paginam – Fino al 10 gennaio 2026 - Expace les Arcades – Antibes

Homard et langouste - Fino al 31 gennaio 2026 - Musée de la Carte Postale – Antibes

Visite guidate

L’objet du moment : la tablette en plomb d'Antipolis – Fino al 1° marzo 2026 - Musée Archeologie – Antibes

Visite guidate

Vecchia Antibes in francese – Tutti i giovedì ore 10

Vecchia Antibes in inglese – A richiesta

Antibes street art – Tutti i mercoledì di novembre (salvo il 12) ore 14h

Juan-les-Pins, de la belle époque aux années folles – Venerdì 28 novembre ore 10