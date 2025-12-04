Menton si illumina per Natale: inaugurazione ufficiale venerdì 5 dicembre!

La magia del Natale arriva a Menton! Venerdì 5 dicembre, a partire dalle ore 18, La Ville dà appuntamento a cittadini e visitatori sul Mail du Bastion per l’inaugurazione ufficiale delle festività natalizie.

L’evento inaugurerà il tradizionale mercatino di Natale, con bancarelle ricche di idee regalo, dolci tipici e prodotti artigianali. Saranno accese le luminarie che trasformeranno il centro città in un vero e proprio villaggio incantato, creando un’atmosfera calorosa e festosa.

Il programma della serata prevede numerose animazioni, pensate per intrattenere tutta la famiglia: spettacoli, musica dal vivo e attività dedicate ai più piccoli. L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per vivere lo spirito del Natale nel cuore di Menton, tra luci, colori e tradizioni.

Per ulteriori informazioni sul programma completo e sugli eventi collegati, è possibile consultare il sito ufficiale della città:

https://www.noel-menton.fr/