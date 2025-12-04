Saint-Raphaël accende il Natale: un mese di luci, spettacoli e tradizione

A Saint-Raphaël il Natale inizia il 6 dicembre, quando la città darà ufficialmente il via a un fitto calendario di eventi pensati per grandi e piccoli.

Parate, spettacoli, mercatini, luci scenografiche e momenti di tradizione animeranno ogni angolo del centro fino a Capodanno, con un programma ricco e diffuso.



Il via alle feste: tre grandi appuntamenti

Il primo momento clou è fissato per sabato 6 dicembre: dalle 17.30, oltre sessanta artisti, circensi, danzatori, musicisti e personaggi fantastici, accompagneranno simbolicamente l’accensione delle luminarie cittadine.

Il pubblico seguirà un percorso tra tre luoghi simbolo: il quai Albert-1er, dove la città si illuminerà, il sagrato della basilica Notre-Dame-de-la-Victoire con uno spettacolo di videoproiezioni e, infine, il Jardin Bonaparte, cornice del primo grande fuoco d’artificio.



Martedì 23 dicembre sarà la volta dell’arrivo del Père Noël, atteso alle 18.00 al parcheggio Beaurivage. A seguire, la “parata dei giocattoli”, con una cinquantina di artisti e figure festose in corteo fino al nuovo spettacolo pirotecnico previsto alle 19.00 nella rada du Veillat.



Per salutare l’anno, il 31 dicembre il Jardin Bonaparte si trasformerà in una pista a cielo aperto: dalle 18.30 un DJ set e performance dal vivo accompagneranno il pubblico fino al conto alla rovescia, scandito da un fuoco d’artificio alle 19.30.





Mercatini, chalet gourmet e atmosfere luminose

Il fronte mare ospiterà una trentina di chalet aperti ogni giorno, ricchi di proposte gastronomiche e idee regalo. Gli orari varieranno in base al periodo: 10.30-19.00, fino alle 20.00 durante le vacanze scolastiche e alle 21.00 il venerdì e il sabato; il 25 dicembre e il 1° gennaio l’apertura è prevista dalle 14.30.



Sull’Esplanade Delayen spiccherà inoltre un grande chalet aperto dalle 14.00 alle 22.00 (fino a mezzanotte durante le vacanze), dedicato a crêpes, churros, gaufres, cioccolata calda e altre specialità.

Musica live accompagnerà il mercatino ogni venerdì e sabato pomeriggio e sera, e la domenica dalle 14.00 alle 17.00.



Anche place Coullet sarà uno dei poli principali: cinque giostre e diversi chalet gastronomici accoglieranno famiglie e visitatori con orari ampliati nel periodo delle feste.



A incorniciare tutto, un progetto luminoso diffuso: installazioni monumentali e giochi di luce al Jardin Bonaparte (9.00-21.00), decorazioni sul Vieux-Port e spettacolari proiezioni sulla basilica ogni sera dalle 17.30 alle 19.30.





Tradizione e spirito natalizio

Tra gli elementi più attesi figura il grande albero donato dalla città tedesca di Sankt Georgen, gemellata con Saint-Raphaël dal 1972, che tornerà a campeggiare davanti all’Ufficio del Turismo.



Nel foyer del Centre Culturel sarà invece allestita la suggestiva crèche provençale, inaugurata l’11 dicembre: un villaggio minuziosamente ricostruito con centinaia di personaggi e scene di vita tipiche della regione.



Eventi diffusi nei quartieri e attività per tutti

Il programma di dicembre abbraccia l’intero territorio cittadino: regata del Père Noël, crèche vivante, parate musicali, concerti del Conservatorio, tornei di pétanque e iniziative nei quartieri di Boulouris, Dramont e Agay, tra cui feste con il Babbo Natale, spettacoli per famiglie, loto di Natale e persino il tradizionale bagno del primo dell’anno.



L’associazione dei commercianti ARCOR proporrà inoltre animazioni musicali ogni weekend in place Coullet, oltre a performance itineranti nel centro storico il 13, 20 e 23 dicembre.





Parcheggi gratuiti per favorire la partecipazione

Per permettere a tutti di vivere appieno il programma, i parcheggi coperti Coullet, Bonaparte e Lamartine saranno gratuiti ogni sabato dalle 14.00 alle 18.00, misura che si aggiunge alle due ore di sosta gratuita previste nelle zone blu.

Al fondo dell'articolo il programma completo.