In diretta: il Printemps des Arts di Monte-Carlo presenta il programma 2026

È iniziata la presentazione della 42ª edizione con Bruno Mantovani, Claudine Simon e Noé Clerc

Musée océanographique de Monaco, la presentazione ufficiale del programma del Printemps des Arts 2026.

Proprio in questo momento, alle 12:00, il Printemps des Arts de Monte-Carlo sta svelando in diretta il programma della 42ª edizione del festival 2026. La presentazione viene trasmessa in streaming sulla YouTube Channel del festival, direttamente dal Musée océanographique de Monaco.

A guidare la presentazione è il direttore artistico Bruno Mantovani, affiancato dagli artisti ospiti: la pianista Claudine Simon e l’accordionista Noé Clerc. Durante la diretta, il pubblico ha l’opportunità di scoprire tutte le novità artistiche e culturali della prossima stagione.

Il team del festival è inoltre disponibile online per rispondere a tutte le domande degli spettatori, rendendo l’esperienza interattiva e partecipativa per tutti gli appassionati di musica e arti performative.

Collegati ora alla YouTube Channel del Printemps des Arts de Monte-Carlo per seguire in tempo reale la presentazione della stagione 2026!

https://www.youtube.com/live/hoAsuMyHAr8 

Redazione

