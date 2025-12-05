 / Eventi

Eventi | 05 dicembre 2025, 09:00

Festival del Sorriso a Mentone: Tre Serate di Risate al Teatro Francis Palmero

Dal 11 al 13 dicembre, la città di Mentone ospita il “Menton du Rire”, con spettacoli che spaziano dall’umorismo emergente alle performance dei grandi comici internazionali.

Festival del Sorriso a Mentone: Tre Serate di Risate al Teatro Francis Palmero, dal 11 al 13 dicembre.

Festival del Sorriso a Mentone: Tre Serate di Risate al Teatro Francis Palmero, dal 11 al 13 dicembre.

La città di Mentone, in collaborazione con il Monte-Carlo Stand‑Up & Comedy Festival, è lieta di annunciare la prima edizione del Festival Menton du Rire, che si terrà dal 11 al 13 dicembre presso il Théâtre Francis Palmero (Palais de l’Europe). Questo evento unico promette tre serate indimenticabili dedicate all’umorismo e al cabaret, offrendo al pubblico un mix di giovani talenti e artisti affermati della scena comica internazionale.

La programmazione del festival prevede:

Giovedì 11 dicembre, ore 20:00Tremplin de l'humour: una serata dedicata agli humoristes amateurs, dove i nuovi talenti della comicità avranno l’opportunità di presentarsi al pubblico e farsi notare.

Venerdì 12 dicembre, ore 20:30Sebastian Marx con lo spettacolo "On est bien là", un’esibizione ricca di ironia e osservazioni brillanti sulla vita quotidiana.

Sabato 13 dicembre, ore 20:30Anthony Kavanagh porta sul palco il suo show "Happy", una performance travolgente che unisce comicità, musica e energia positiva.

Il festival rappresenta un’occasione imperdibile per celebrare l’arte della comicità in tutte le sue forme e per vivere momenti di leggerezza e divertimento nella splendida cornice di Mentone.

Festival del Sorriso a Mentone: Tre Serate di Risate al Teatro Francis Palmero, dal 11 al 13 dicembre.

Festival del Sorriso a Mentone: Tre Serate di Risate al Teatro Francis Palmero, dal 11 al 13 dicembre.

Festival del Sorriso a Mentone: Tre Serate di Risate al Teatro Francis Palmero, dal 11 al 13 dicembre.

Festival del Sorriso a Mentone: Tre Serate di Risate al Teatro Francis Palmero, dal 11 al 13 dicembre.

Il programma completa

Il programma completa

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium