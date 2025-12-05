Festival del Sorriso a Mentone: Tre Serate di Risate al Teatro Francis Palmero

La città di Mentone, in collaborazione con il Monte-Carlo Stand‑Up & Comedy Festival, è lieta di annunciare la prima edizione del Festival Menton du Rire, che si terrà dal 11 al 13 dicembre presso il Théâtre Francis Palmero (Palais de l’Europe). Questo evento unico promette tre serate indimenticabili dedicate all’umorismo e al cabaret, offrendo al pubblico un mix di giovani talenti e artisti affermati della scena comica internazionale.

La programmazione del festival prevede:

Giovedì 11 dicembre, ore 20:00 – Tremplin de l'humour: una serata dedicata agli humoristes amateurs, dove i nuovi talenti della comicità avranno l’opportunità di presentarsi al pubblico e farsi notare.

Venerdì 12 dicembre, ore 20:30 – Sebastian Marx con lo spettacolo "On est bien là", un’esibizione ricca di ironia e osservazioni brillanti sulla vita quotidiana.

Sabato 13 dicembre, ore 20:30 – Anthony Kavanagh porta sul palco il suo show "Happy", una performance travolgente che unisce comicità, musica e energia positiva.

Il festival rappresenta un’occasione imperdibile per celebrare l’arte della comicità in tutte le sue forme e per vivere momenti di leggerezza e divertimento nella splendida cornice di Mentone.