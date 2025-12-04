Dicembre in musica: l’Opéra di Nizza propone un calendario ricco di concerti, danza e grandi ritorni

Tra concerti sinfonici, balletto e musica sacra, l’Opéra Nice Côte d’Azur propone per dicembre un programma che alterna grandi classici, nuove creazioni e omaggi alla tradizione.

L’Orchestre Philharmonique de Nice, il Ballet de l’Opéra e il suo Chœur saranno protagonisti di un mese denso di appuntamenti, pensato per tutti gli appassionati.





5 e 6 dicembre – Park, Chostakovitch e Brahms: viaggio tra novità e capisaldi del repertorio

Il sipario musicale si apre il 5 e 6 dicembre con un programma che unisce contemporaneità e tradizione.

Elena Schwarz guida l’Orchestre Philharmonique de Nice in un concerto che prende avvio da Sa-Ii (Gap of the Time) della compositrice germano-coreana Song Aa Park, opera vincitrice del concorso Unanimes 2024, iniziativa nazionale dedicata alla valorizzazione della musica al femminile.



A seguire, il violoncellista Bruno Philippe interpreta il Concerto n. 1 per violoncello di Dmitri Chostakovitch, pagina iconica dell’immediato dopoguerra, segnata da ironia tagliente e intenso lirismo.

A chiudere la serata, la Sinfonia n. 4 di Johannes Brahms, monumento del sinfonismo ottocentesco, tra drammaticità e splendore orchestrale.





Date: 5 dicembre ore 20.00, 6 dicembre ore 18.00

Luogo: Opéra Nice Côte d’Azur

Biglietti: 10–34 euro

Dal 17 al 31 dicembre – Millepied reinventa Casse-Noisette: il balletto torna a Nizza

Attesissimo ritorno sul palco dell’Opéra: Casse-Noisette mancava da molti anni e torna con una nuova creazione firmata da Benjamin Millepied, figura di spicco della danza internazionale.

Vent’anni dopo aver firmato la sua prima versione del balletto per il Grand Théâtre de Genève, Millepied propone una lettura personale che combina accademismo e libertà inventiva.



Accanto a lui, l’artista Paul Cox firma scenografie e costumi dal gusto fiabesco, immersi in un’atmosfera infantile e surreale.

La storia rimane quella classica: Clara, addormentata la sera di Natale, sogna un principe-casse-noisette.

Ma la visione coreografica privilegia musicalità e ritmo, lasciando che la danza amplifichi e attraversi la celebre partitura di Tchaïkovski, eseguita dall’Orchestre Philharmonique de Nice.



Il balletto sarà poi in tournée a Parigi, alla Seine Musicale, dal 7 all’11 gennaio 2026.





Date: dal 17 al 31 dicembre (vari orari)

Durata: 2 h con intervallo

Luogo: Opéra Nice Côte d’Azur

Biglietti: 10–47 euro



14 dicembre – “O Magnum Mysterium”: omaggio a Palestrina nella Cattedrale Sainte-Réparate



Il mese prosegue con un appuntamento suggestivo dedicato al 500° anniversario della nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina, maestro della polifonia sacra.

Il Chœur de l’Opéra de Nice, diretto da Giulio Magnanini, si esibirà in un concerto a cappella nella cornice della Cattedrale Sainte-Réparate.



Il programma intreccia capolavori rinascimentali e composizioni contemporanee, creando un dialogo sonoro tra antica purezza e nuove forme di spiritualità musicale.





Data: 14 dicembre ore 18.00

Luogo: Cathédrale Sainte-Réparate

Biglietti: 10–20 euro





