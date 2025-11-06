Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.
ANTIBES
Appuntamenti imperdibili
Talent in tech – L’incontro dei mestieri del digitale - 6 novembre – Azurarena, Antibes
Un appuntamento imperdibile nella Région Sud per scoprire le professioni del digitale, incontrare le aziende che assumono, esplorare le formazioni e le innovazioni tecnologiche, nonché le nuove tendenze della tech industry.
In programma: laboratori, job dating, conferenze, scuole e percorsi di formazione. Ingresso libero.
Diversi
- Du rire aux armes - Espaces du Fort Carré – Antibes - "En mission au Fort Carré" – L’8 novembre
- Repair café – L’8 & 22 novembre - Espace Croix-Rouge - Antibes
- Fête des châtaignes du Safranier – L’8 novembre - Place du Safranier - Antibes
- Fête foraine – Fino all’11 novembre - Esplanade du Pré Des Pêcheurs - Antibes
Teatro
Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes – 260 avenue Jules Grec, Antibes
- C'est ainsi mon amour que j'appris ma blessure - Il 6, 7 & 8 novembre
- Les liaisons dangereuses - Il 7 & 8 novembre
Théâtre Le Tribunal – 5 place Amiral Barnaud, Antibes
- C'est pas gagné ! - Il 6, 7 & 8 novembre
- Les volets clos - Il 9 novembre
Antibéa Théâtre - 15 rue Georges Clémenceau - Antibes
- Dom juan - Il 7, 8, 9, 14, 15 & 16 novembre
Mostre – Esposizioni
- Salute mentale e arte - Fino al 15 novembre - Médiathèque A. Camus – Antibes
- La mer, la nuit – Fino al 29 novembre - Médiathèque A.Camus – Antibes
- Passato - Presente, le mie improbabili foto - Fino al 19 dicembre - 12 rue Andreossy – Vecchia Antibes
- Architetture - Fino al 3 gennaio 2026 - Médiathèque A. Camus – Antibes
- Hommage à Arman - & Exposition de Bernar Venet – Fino al 4 gennaio 2026 - Musée Picasso – Antibes
- Converto paginam – Fino al 10 gennaio 2026 - Expace les Arcades – Antibes
- Homard et langouste - Fino al 31 gennaio 2026 - Musée de la Carte Postale – Antibes
- Visite guidate
- L’objet du moment : la tablette en plomb d'Antipolis – Fino al 1° marzo 2026 - Musée Archeologie – Antibes
Visite guidate
- Vecchia Antibes in francese – Tutti i giovedì ore 10
- Vecchia Antibes in inglese – A richiesta
- Antibes street art – Tutti i mercoledì di novembre (salvo il 12) ore 14h
- Juan-les-Pins, de la belle époque aux années folles – Venerdì 28 novembre ore 10
- Le vendredi 28 novembre à 10h
CANNES
Visite thématique - The Last Dance
Philosopher en sculpture
Giovedì 6 novembre 2025
Horaire(s) :
16h
Suquet des Artistes
AtelierMusiqueTout public
Master class d'alto et de violon
avec Elisabeth BALMAS-KHÜNE
Da venerdì 7 novembre 2025
A sabato 8 novembre 2025
Horaire(s) :
Vendredi : de 16h à 18h30
Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Salle culturelle Les Arlucs
24 avenue des Arlucs
Soirée slam
Venerdì7 novembre 2025
Horaire(s) :
20h30
Durée :
2h30
Studio 13 / C'Picaud
23 avenue du Docteur Picaud
Quatuor de violoncelles
Sabato 8 novembre 2025
Horaire(s) :
19h
Théâtre Alexandre III
19 boulevard Alexandre III
Théâtre - Don Quichotte, What Else !
Sabato 8 novembre 2025
Horaire(s) :
20h30
Salle Le Raimu
Chemin de la Borde
Événement sportif Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes 2025
Domenica 9 novembre 2025
Cannes
Spectacle
Inconnu à cette adresse
Domenica 9 novembre 2025
Horaire(s) :
19h00
Théâtre Claude Debussy
Palais des festivals et des congrès
Théâtre - Docteur Knock
Domenica 9 novembre 2025
Horaire(s) :
17h30
Espace Miramar
Cirque international sur glace
Martedì 11 novembre 2025
Horaire(s) :
17h
Théâtre Croisette - JW Marriott Cannes
50 boulevard de la Croisette
1-3 Rue Frédéric Amouretti
Visite guidée - Poussière d'étoiles
Mercoledì 12 novembre 2025
Horaire(s) :
11h
Centre d'art contemporain La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
Exposition - Nuit polaire
Giulia Vetri
Fino a sabato 29 novembre 2025
Horaire(s) :
Mar, Mer, Jeu et Sam : 10h - 18h
Ven : 10h - 19h
Fermé les jours fériés
Médiathèque Ranguin
Exposition - Jean-Michel Othoniel - Poussière d'étoiles
Fino a domenica 4 gennaio 2026
Horaire(s) :
Du mardi au Domenica : de 10h ore 13h et de 14h ore 18h
Juillet et agosto : tous les jours de 10h ore 19h
La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
Exposition - Corine Borgnet - The Last Dance
Fino a domenica 4 gennaio 2026
Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier
Exposition - Jean-Michel Othoniel - Poussière d'étoiles
Fino a lunedì 5 gennaio 2026
La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
Exposition - Aux origines de Cannes - Pêche et autres trésors de la mer
Fino a domenica 26 aprile 2026
Musée du Masque de fer et du Fort Royal
Île Sainte-Marguerite
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino al 5 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino a venerdì 6 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
CAP D’AIL
ARPEJ - Concerto
Giovedì 6 novembre 2025 dalle 19:30 alle 21.
Théâtre Les Funambules
5 rue du Docteur Lyons - Maison des Art
CARROS
L’art de ne pas dire
One man Show / One woman show
Venerdì 7 novembre 2025 da 20.
Salle Juliette Gréco
5 boulevard de la Colle Belle
CASTELLAR
Galerie d'Art La Renaissance: mostra collettiva di artisti
Fino al 31 dicembre
Galerie d'Art La Renaissance, 9 place Clemenceau
ISOLA
Festa della castagna
Da sabato 8 a domenica 9 novembre 2025 da 10.
Isola
LA TURBIE
Valeria Cornelia, la voce di Roma ne La Turbie
Domenica 9 novembre a 11:00 e A 15:00
Trophée d'Auguste, Avenue Albert 1er de Monaco
LE BROC
Ceci n’est pas une lecture – Antoine Dulery - Spettacolo
Venerdì 7 novembre 2025 da 20:30.
Complexe les Arts d'Azur - Le Broc
12 rue des Jardins
LEVENS
Swinguys - Concerto
Sabato 8 novembre 2025
Orari di apertura il sabato dalle 20:30 alle 22:30.
Auditorium Joseph Raybaud
Place de la République
Exposition « Voir et apprendre ore voir ensemble »
Fino al 31 Dicembre 2025
La Galerie du Portal
Place Victor Masseglia - Maison du Portal
MENTON
Visita guidata: L'Impérial
Giovedì 6 novembre da 10:00 a 11:30 Visita guidata: L'Impérial
L'Impérial, 9 avenue de la Madone
Stagione artistica del Casinò Barriere 2025-2026 - Ring Of Rock
Venerdì 7 novembre da 20:30 a 22:00
Théâtre Francis Palmero, Palais de l'Europe, 8 avenue boyer
Lavoir théâtre - Confidentiel / Duo Gold'Azur
Venerdì 7 novembre da 20:30 a 21:50
Le Lavoir Théâtre de Menton, 63 boulevard du Fossan
Visita guidata: La Basilica di Saint-Michel Archange
Venerdì 7 novembre da 14:00 a 14:45
Basilique Saint-Michel Archange de Menton, Parvis de la basilique Saint-Michel, Place de l'église
Stagione artistica del Casinò Barriere 2025 - 2026 - Cena e concerto: La voce di Cabrel
Sabato 8 novembre da 20:00 a 23:00
Casino Barrière Menton, 2 bis avenue Félix Faure
Lungomare pedonale
Domenica 9 novembre
Promenade du soleil
Visita guidata: Intorno al mercato
Mercoledì 12 novembre da 10:00 a 10:45
Esplanade du Musée Cocteau - Séverin Winderman, 9 quai de Monleon
Exposition Cocteau - Le Château des merveilles
Fino al 17 novembre
Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III
Mostre - Esposizioni
Mostra: un omaggio all'ex equipaggio di Calypso
Fino al 30 dicembre 2025
Musée de Préhistoire régionale,
place Lorédan Larchey
Mostra "I colori del fogliame"
Fino al 31 marzo 2026
Avenue Saint Jacques
Visita guidata del Val Rahmeh con giardiniere
Tutto l'anno il giovedì alle 10,15
Fiori/piante
Jardin du Val Rahmeh,
Avenue Saint Jacques
Visita guidata di Le Bastion, Museo Jean Cocteau
Tutto l'anno il lunedì e il sabato alle 14,30
Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III,
Visite guidée : Le jardin Serre de la Madone
Tutto l’anno
Martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 16,30
Jardin Serre de la Madone, 74 route du Val de Gorbio
Visita alla tradizionale fabbrica di marmellata
Tutto l'anno
Prodotti locali
Maison Herbin
2 rue du Vieux Collège
Visita e degustazione di birre artigianali Mentonnaise
Tutto l'anno
La Mentounasc - Brasserie Artisanale 13 Route de Sospel
Visita Guidata del Limone di Mentone
Tutto l'anno dal martedì al sabato
10:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Maison Gannac 2970 Route de Super Garavan
Visita guidata e pasto in stile rustico presso La Ferme des Citrons
Tutto l’anno – Dal lunedì al sabato ore 9,50 - 15
66 avenue des Alliés
MONACO
Trip to Napoli
Dal 6 al 9 novembre 2025
Orario di inizio dell'evento
20h00
45A Bd du Jardin Exotique
Le Munegu Repair Café
L’8 novembre 2025
Orario di inizio dell'evento
15h30
15, place d' Armes
Récital Fatma Saïd
Il 9 novembre 2025
Orario di inizio dell'evento
15h00
Place du Casino
Christian DIOR, l'inspiration de la nature
Il 10 novembre 2025
Orario di inizio dell'evento
18h30
1 Bd Albert 1e
MONTE-CARLO FILM FESTIVAL
Dal 12 al 15 novembre 2025
10 Av. Princesse Grâce,
Expérience spirituelle à travers l'art
Il 12 novembre 2025
Orario di inizio dell'evento
14h00
Indirizzo
18 Rue Bellevue
Saison 2025/2026 du Théâtre Princesse Grace
Fino al 13 maggio 2026
Orario di inizio dell'evento
20h00
Théâtre Princesse Grace
12 Av. d'Ostende
Saison 2025/2026 de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo
Fino al 26 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
18h00
Bd Louis II, 98000 Monaco
Event - "34th Monaco Yacht Show"
Dal 24 al 27 settembre 2025
Salons / Foires
Exposition - "L’Effet Papillon"
Fino a lunedì 1° dicembre 2025, dalle 9h alle 18h
Museo di Antropologia preistorica
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exhibition - "The Butterfly Effect" - eSPOSIZIONE
Funo a lunedì 1° dicembre 2025, dalle 9h alle 18h
Museo di Antropologia preistorica
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exhibition - "Mediterranean 2050"
Fino a mercoledì 31 dicembre 2025
Museo oceanografico di Monaco
Avenue Saint-Martin
Exposition - Cactus
Fino al 11 gennaio 2026
17, avenue Princesse Grace
Exhibition - "CINÉAM, the Monaco independent film-makers club"
Fino a venerdì 30 gennaio 2026, dalle 9.30 alle 17.30
Istituto audiovisivo di Monaco
L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique
NIZZA
Nous, les héros - Teatro
Dal giovedì 6 a venerdì 7 novembre 2025 il giovedì e venerdì da 20.
Théâtre National de Nice - Salle de La Cuisine
155 Boulevard du Mercantour
Venise sous la neige - Teatro
Da giovedì 6 a domenica 9 novembre 2025 il giovedì, venerdì e sabato alle 20. Il domenica alle 17.
Théâtre de l'Eau Vive
10 bd Carabacel
Toc Toc - Teatro
Venerdì 7 novembre 2025 alle 21:30.
Sabato 8 novembre 2025 alle 20:30.
Venerdì 14 novembre 2025 alle 21:30.
Venerdì 28 novembre 2025 alle 21:30.
Venerdì 5 dicembre 2025 alle 21:30.
Sabato 6 dicembre 2025 alle 20:30.
Venerdì 12 dicembre 2025 alle 21:30.
Venerdì 19 dicembre 2025 alle 21:30.
Sabato 20 dicembre 2025 alle 20:30.
Mercoledì 31 dicembre 2025 alle 22:30.
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel
Bat. B
Sur le coeur [fantasmagorie du siècle 21]
Fino a venerdì 7 novembre 2025 il mercoledì, giovedì e venerdì da 20.
Théâtre National de Nice - Salle des Franciscains
4-6 Place Saint-François
Wayne – Full Big Band Nice Jazz Orchestra - Concerto
Dal venerdì 7 a domenica 9 novembre 2025 il venerdì e sabato alle 20. Il domenica alle 15.
Théâtre Francis-Gag
4 rue de la Croix
Tchaïkovski - Concerto
Venerdì 7 novembre 2025 alle 20.
Sabato 8 novembre 2025 alle 18.
Opéra Nice Côte d'Azur
4/6 rue Saint-François de Paule
Adel Fugazi – Pause
One man Show / One woman show
Venerdì 7 novembre 2025 da 20:30.
Théâtre de la Cité
3 rue Paganini
Jivéjigo - Teatro
Venerdì 7 novembre 2025 alle 21.
Théâtre de l'Impasse
4 ruelle Saint-André
Magic Night - Spettacolo
Venerdì 7 novembre 2025 alle 19:45.
Sabato 15 novembre 2025 alle 19:45.
Sabato 22 novembre 2025 alle 19:45.
Sabato 29 novembre 2025 alle 19:45.
Casino Barrière Le Ruhl Nice
1, Promenade des Anglais
Ref Session : Âme (Live) - Concerto
Venerdì 7 novembre 2025 alle 20.
Frigo 16
89 Route de Turin
Célimène et le Cardinal - Teatro
Venerdì 7 novembre 2025 alle 20.
Théâtre de La Tour
63 bd Gorbella
L’autre flûte enchantée - Teatro
Dal venerdì 7 a sabato 8 novembre 2025 alle 20.
Théâtre de La Semeuse
2 montée Auguste Kerl
Rue du Château
Le Peuple de l’Herbe - Concerto
Sabato 8 novembre 2025 alle 19.
STOCKFISH
5 avenue François Mitterrand
Guyyy – Bouts d’émotions
One man Show / One woman show
Sabato 8 novembre 2025 alle 21.
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
J’adore toujours ma femme – Yves Pujol
One man Show / One woman show
Sabato 8 novembre 2025 alle 19.
Théâtre de La Tour
63 bd Gorbella
Sorcières et magiciens - Concerto
Domenica 9 novembre 2025.
Opéra Nice Côte d'Azur
4/6 rue Saint-François de Paule
Je préfère qu’on reste amis - Teatro
Domenica 9 novembre 2025 alle 18.
Sabato 15 novembre 2025 alle 18.
Sabato 29 novembre 2025 alle 18.
Domenica 7 dicembre 2025 alle 18.
Sabato 13 dicembre 2025 alle 18.
Domenica 21 dicembre 2025 alle 18.
Mercoledì 31 dicembre 2025 alle 20:30.
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel
Toi qui es psy - Teatro
Domenica 9 novembre 2025 alle 16:30.
Mercoledì 24 dicembre 2025 alle 21.
Lunedì 29 dicembre 2025 alle 20:30.
Domenica 18 gennaio 2026 alle 11.
Venerdì 6 marzo 2026 alle 21.
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
The Liminanas - Concerto
Lunedì 10 novembre 2025 da 20.
Théâtre Lino Ventura
168 bd de l'Ariane
Les retrouvailles à New-York - Teatro
Domenica 16 novembre 2025 da 16.
Domenica 14 dicembre 2025 alle 16.
Théâtre l'Impertinent
7 rue Tonduti de l'Escarèn
L’Impasse Comedy Club
Fino al 31 dicembre 2025 - Tutti i mercoledì alle 20:30.
Théâtre de l'Impasse
Mostre - esposizioni
Catherine Tartanac – L’Inespéré - Exposition
Fino all’8 novembre 2025
Eglise Abbatiale de Saint-Pons
CHU de Nice - Hôpital Pasteur 2
Montée de l'Abbaye de Saint-Pons
Mostra “Azione! – Lo sport nel cinema
Fino al 16 Novembre 2025
Musée National du Sport
6 allée Camille Muffat - Stade Allianz Riviera
Lucy’s Handbag
Esposizione
Fino al 22 Novembre 2025
Le 109
89 Route de Turin
Fetish Unlimited – Ex Mago Drawing - Esposizione
Fino al 16 Novembre 2025
Centre LGBTQIA+ Côte d'Azur
Rue Cathy Richeux
Exposition “Dali, Divines créatures”
Fino al 23 Novembre 2025
Espace culturel Lympia
2 quai Entrecasteaux
Carte blanche à Jérémy Giffaud - Esposizione
Fino al 29 Novembre 2025
Espace à vendre
10 rue Assalit
Anne-Laure Wuillai – Îlots - Esposizione
Fino al 29 Novembre 2025
Galerie Eva Vautier
2 rue Vernier
Quartier Libération
Sèves – Jérémy Griffaud - Esposizione
Espace à vendre
10 rue Assalit
115°5, la Baie des Anges ou l’évolution du paysage
Fino al 30 Novembre 2025
Centre du Patrimoine De Nice
Le Sénat
14 rue Jules Gilly
Nissa Briqua - Esposizione
Fino al 30 Novembre 2025
Crypte archéologique - Tour Bellanda
Les Orients perdus
Esposizione
Fino al 12 Gennaio 2026
Palais Lascaris
15 rue Droite
Henri Matisse – Chemin de Croix
Esposizione
Fino al 19 Gennaio 2026
Musée Matisse
164 avenue des Arènes de Cimiez
Henri Matisse – Chemin de Croix
Fino al 19 Gennaio 2026
Musée Matisse
164 avenue des Arènes de Cimiez
Constellation – Michael Kenna - Exposition
Fino al 25 gennaio 2026
Musée de la Photographie Charles Nègre
1 place Pierre Gautier
Mostra SUM? – Equilibrio assoluto
Fino al 01 Febbraio 2026
Musée des Arts asiatiques
405 Promenade des Anglais
Arénas
Claude Gilli – Clins d’oeil à l’école de Nice - Esposizione
Fino al 14 Febbraio 2026
l'Artistique, Centre d'arts et de Culture
27 bd Dubouchage
Nice, son passé ore de l’avenir - Exposition
Fino al 01 marzo 2026
Musée Masséna
Palais Masséna
65 rue de France
Mondes parallèles - Esposizione
Fino al 31 Marzo 2026
Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky
Château Sainte-Hélène
Avenue de Fabron
Maurice Denis, années 1920. L’éclat du Midi - Esposizione
Fino all’8 Marzo 2026
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes
06000 Nice
ROQUEBILLIERE
Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)
Tutto l'anno 2025 - Aperto tutti i giorni
Avenue Raymond Poincaré
SAINT MARTIN VESUBIE
Dieu et Dieux chez Georges Brassens - Concerto
Sabato 8 novembre 2025 dalle 15 alle 16.
Fino al 31 Dicembre 2025
Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie
Bd Lazare Raiberti
TENDE
Festival "C'est pas classique, 20 ans ! - Musiques premières"
Domenica 9 novembre da 17:00 a 18:00
Musée départemental des Merveilles, Avenue du 16 Septembre 1947
Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"
Fino al 31 dicembre
Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"
Galerie J.-G. Inca, Place Ponte
Percorsi d'arte nella Valle della Roya, "Prospettive
Tutto l’anno e tutti i giorni
Hôtel-restaurant Le Prieuré, Rue Jean Médecin, Saint Dalmas de Tende
VENCE
Salon Éco Habitat 2025
Da venerdì 7 a sabato 8 novembre 2025 dalle 9:30 alle 18:30.
Gymnase Dandréis
Av. Colonel Meyere
VILLEFRANCHE-SUR-MER
Exposition de l’été
Fino al 23 Novembre 2025
Citadelle et Chapelle Saint Elme
Place Emmanuel Philibert
Concerti al Trinquette Jazz Club
Fino al 21 dicembre 2025
Concerto domenica alle 20:00.
La Trinquette Jazz Club
30 avenue Général de Gaulle
Port