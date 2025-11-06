Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Appuntamenti imperdibili

Talent in tech – L’incontro dei mestieri del digitale - 6 novembre – Azurarena, Antibe s

Un appuntamento imperdibile nella Région Sud per scoprire le professioni del digitale, incontrare le aziende che assumono, esplorare le formazioni e le innovazioni tecnologiche, nonché le nuove tendenze della tech industry.

In programma: laboratori, job dating, conferenze, scuole e percorsi di formazione. Ingresso libero.



Diversi

Du rire aux armes - Espaces du Fort Carré – Antibes - "En mission au Fort Carré" – L’8 novembre

Repair café – L’8 & 22 novembre - Espace Croix-Rouge - Antibes

Fête des châtaignes du Safranier – L’8 novembre - Place du Safranier - Antibes

Fête foraine – Fino all’11 novembre - Esplanade du Pré Des Pêcheurs - Antibes

Teatro

Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes – 260 avenue Jules Grec, Antibes

C'est ainsi mon amour que j'appris ma blessure - Il 6, 7 & 8 novembre

Les liaisons dangereuses - Il 7 & 8 novembre

Théâtre Le Tribunal – 5 place Amiral Barnaud, Antibes

C'est pas gagné ! - Il 6, 7 & 8 novembre

Les volets clos - Il 9 novembre

Antibéa Théâtre - 15 rue Georges Clémenceau - Antibes

Dom juan - Il 7, 8, 9, 14, 15 & 16 novembre

Mostre – Esposizioni

Salute mentale e arte - Fino al 15 novembre - Médiathèque A. Camus – Antibes

La mer, la nuit – Fino al 29 novembre - Médiathèque A.Camus – Antibes

Passato - Presente, le mie improbabili foto - Fino al 19 dicembre - 12 rue Andreossy – Vecchia Antibes

Architetture - Fino al 3 gennaio 2026 - Médiathèque A. Camus – Antibes

Hommage à Arman - & Exposition de Bernar Venet – Fino al 4 gennaio 2026 - Musée Picasso – Antibes

Converto paginam – Fino al 10 gennaio 2026 - Expace les Arcades – Antibes

Homard et langouste - Fino al 31 gennaio 2026 - Musée de la Carte Postale – Antibes

Visite guidate

L’objet du moment : la tablette en plomb d'Antipolis – Fino al 1° marzo 2026 - Musée Archeologie – Antibes

Visite guidate

Vecchia Antibes in francese – Tutti i giovedì ore 10

Vecchia Antibes in inglese – A richiesta

Antibes street art – Tutti i mercoledì di novembre (salvo il 12) ore 14h

Juan-les-Pins, de la belle époque aux années folles – Venerdì 28 novembre ore 10

