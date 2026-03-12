CONCERT AUX BOUGIES: Tedi Papavrami & Jean-Frédéric Neuburger

Nell’ambito del festival Printemps des Arts de Monte-Carlo, il violinista Tedi Papavrami e il pianista Jean-Frédéric Neuburger saranno protagonisti di un suggestivo “Concert aux bougies”, un concerto a lume di candela che propone un viaggio musicale tra virtuosismo, trascrizione e dialogo tra epoche.

Il programma riunisce opere di grandi compositori della tradizione europea, tra cui Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms, Niccolò Paganini, Robert Schumann, Franz Liszt e George Enescu, offrendo al pubblico un percorso che attraversa il repertorio violinistico e pianistico tra romanticismo e modernità.

Il concerto sarà preceduto alle ore 18:00 da un incontro-dibattito aperto al pubblico intitolato «La trascrizione: mistificazione o creazione?», con la partecipazione di Jean-Frédéric Neuburger e di altri ospiti, dedicato al ruolo della trascrizione nella storia della musica e alla sua dimensione creativa.

L’evento si svolgerà nella Salle des Arts del complesso One Monte-Carlo e offrirà un’esperienza musicale intima e immersiva, esaltata dall’atmosfera creata dalla luce delle candele.

Questo appuntamento fa parte della programmazione del Printemps des Arts de Monte-Carlo, festival che riunisce artisti internazionali e propone ogni anno una ricca selezione di concerti e incontri dedicati alla musica classica e contemporanea.



