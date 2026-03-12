“La Contemplazione”: il Barocco si fa emozione nella chiesa di St-Martin a Nizza (Foto)

Anche quest’anno l’Ensemble Baroque de Nice ha dato un titolo alla sua stagione di concerti. Il filo conduttore è “La natura umana”, un percorso che continua a esplorare le infinite costellazioni della musica tra Seicento e Settecento.



Sulla locandina campeggia il celebre disegno dell’uomo inscritto in un cerchio di Leonardo da Vinci, circondato da foglie volteggianti come semplice sfondo decorativo. Al centro restano i sentimenti umani, grandi o meschini, che la musica barocca sa raccontare con straordinaria intensità.



Il programma riunisce opere di maestri noti e meno noti del XVII e XVIII secolo: musicisti che già all’epoca viaggiavano in tutta Europa con i loro strumenti, compositori e interpreti delle proprie opere, pensate per circolare e diventare vere e proprie “hit” del momento.





Questa musica, fatta di grande libertà e improvvisazione – spesso solo parzialmente scritta – permette al sempreverde direttore dell’ensemble, Gilbert Bezzina, e ai giovani interpreti (perlopiù italiani) di creare affascinanti “fusion” con linguaggi musicali diversi, fino a toccare la nostra contemporaneità.



Dopo i capitoli dedicati a “La Collera”, “La Gioia”, “Il Desiderio”, “La Sorpresa” e “L’Amore”, il percorso approda ora a “La Contemplazione”.



Il concerto di venerdì 13 marzo alle ore 20,30, nella chiesa barocca di St-Martin / St-Augustin, vede protagonisti due grandi violinisti solisti: lo stesso Gilbert Bezzina, che abita nella Nizza barocca e vive il barocco anche nella quotidianità, e Laura Corolla, reduce da tournée europee e in arrivo con un violino “nuovo e fiammeggiante”, costruito a Cremona alla fine del Seicento.



Il programma, immaginato proprio da Laura Corolla, nasce dal desiderio di far emergere la voce solista di questo strumento “flamboyant”: a volte in solitudine, a volte in dialogo con il violino barocco di Bezzina. In alcuni momenti sarà lo stesso maestro Bezzina a esibirsi da solo. Per lui, da sempre, il violino è una vera estensione dell’anima.





Il programma dettagliato

Nicola Matteis – Alia Fantasia

Joseph‑Nicolas‑Pancrace Royer – Air et Gavotte

Jean‑Marie Leclair – Duo in mi minore op. 3 n.5

Béla Bartók – Duetti per due violini (selezione)

Heinrich Ignaz Franz Biber – Passacaglia in sol minore

Johann Sebastian Bach – Partita BWV 1004 - Allemanda, Corrente, Sarabanda e Giga Missy Mazzoli –

Dissolve, Oh My Heart

A seguire, senza interruzione:

Ciaccona dalla Partita BWV 1004 di Bach.

La prova generale del concerto si è svolta ieri in due luoghi inaspettati: una parte a casa di Bezzina, un vero e proprio tempio del barocco nel Vieux Nice; l’altra nel suo ristorante preferito sotto casa.



Una generale intima ed emozionante, con un programma molto innovativo, iniziata in un open space dall’acustica perfetta e proseguita tra i tavoli di un ristorante siciliano pieno di specchi, davanti a clienti sorpresi e affascinati.







