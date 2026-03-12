 / Eventi

“La Contemplazione”: il Barocco si fa emozione nella chiesa di St-Martin a Nizza (Foto)

Domani sera, venerdì 13 marzo 2026, il 7° concerto della stagione dell’Ensemble Baroque de Nice, diretto da Gilbert Bezzina Esplora il sentimento della contemplazione con un programma che unisce Seicento, Settecento e musica contemporanea. Foto di Silvia Assin

Immagini dell'ultima prova de “La Contemplazione”. Fotografie anche di Silvia Assin

Anche quest’anno l’Ensemble Baroque de Nice ha dato un titolo alla sua stagione di concerti. Il filo conduttore è “La natura umana”, un percorso che continua a esplorare le infinite costellazioni della musica tra Seicento e Settecento.

Sulla locandina campeggia il celebre disegno dell’uomo inscritto in un cerchio di Leonardo da Vinci, circondato da foglie volteggianti come semplice sfondo decorativo. Al centro restano i sentimenti umani, grandi o meschini, che la musica barocca sa raccontare con straordinaria intensità.

Il programma riunisce opere di maestri noti e meno noti del XVII e XVIII secolo: musicisti che già all’epoca viaggiavano in tutta Europa con i loro strumenti, compositori e interpreti delle proprie opere, pensate per circolare e diventare vere e proprie “hit” del momento.



Questa musica, fatta di grande libertà e improvvisazione – spesso solo parzialmente scritta – permette al sempreverde direttore dell’ensemble, Gilbert Bezzina, e ai giovani interpreti (perlopiù italiani) di creare affascinanti “fusion” con linguaggi musicali diversi, fino a toccare la nostra contemporaneità.

Dopo i capitoli dedicati a “La Collera”, “La Gioia”, “Il Desiderio”, “La Sorpresa” e “L’Amore”, il percorso approda ora a “La Contemplazione”.

Il concerto di venerdì 13 marzo alle ore 20,30, nella chiesa barocca di St-Martin / St-Augustin, vede protagonisti due grandi violinisti solisti: lo stesso Gilbert Bezzina, che abita nella Nizza barocca e vive il barocco anche nella quotidianità, e Laura Corolla, reduce da tournée europee e in arrivo con un violino “nuovo e fiammeggiante”, costruito a Cremona alla fine del Seicento.

Il programma, immaginato proprio da Laura Corolla, nasce dal desiderio di far emergere la voce solista di questo strumento “flamboyant”: a volte in solitudine, a volte in dialogo con il violino barocco di Bezzina. In alcuni momenti sarà lo stesso maestro Bezzina a esibirsi da solo. Per lui, da sempre, il violino è una vera estensione dell’anima.



Il programma dettagliato

  • Nicola Matteis – Alia Fantasia
  • Joseph‑Nicolas‑Pancrace Royer – Air et Gavotte
  • Jean‑Marie Leclair – Duo in mi minore op. 3 n.5
  • Béla Bartók – Duetti per due violini (selezione)
  • Heinrich Ignaz Franz Biber – Passacaglia in sol minore
  • Johann Sebastian Bach – Partita BWV 1004 - Allemanda, Corrente, Sarabanda e Giga Missy Mazzoli –
  • Dissolve, Oh My Heart

A seguire, senza interruzione:

  • Ciaccona dalla Partita BWV 1004 di Bach.

La prova generale del concerto si è svolta ieri in due luoghi inaspettati: una parte a casa di Bezzina, un vero e proprio tempio del barocco nel Vieux Nice; l’altra nel suo ristorante preferito sotto casa.

Una generale intima ed emozionante, con un programma molto innovativo, iniziata in un open space dall’acustica perfetta e proseguita tra i tavoli di un ristorante siciliano pieno di specchi, davanti a clienti sorpresi e affascinati.



Silvia Assin

