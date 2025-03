A Monaco la conferenza "La centralità geopolitica del Mediterraneo"

Il Mediterraneo ancora una volta al centro di un importante incontro nel Principato.

La Dante Alighieri-Monaco, sotto l'Alto Patrocinio di S.A.R. la Principessa di Hannover e con il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia, organizza giovedì 6 marzo 2025 alle 18,30 la conferenza "La centralità geopolitica del Mediterraneo" (Auditorium Rainier III - sala C).

L'evento, con ingresso libero, si inserisce nel solco della mostra “Mediterranea”, ancora in corso alla Galerie des Pêcheurs di Monaco (7 febbraio – 30 marzo 2025), organizzata dall'associazione presieduta da Maria Betti in collaborazione con i segretariati di RAMOGE, ACCOBAMS e PELAGOS, e inaugurata da S.A.S. il Principe Alberto II lo scorso 6 febbraio.

Ad affrontare le tematiche legate alla centralità geopolitica del Mare Nostrum saranno l'Ambasciatrice Maria Assunta Accili, Consigliere della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale; Stefano Besseghini, Presidente di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e i rappresentanti dei Segretariati permanenti degli accordi RAMOGE e PELAGOS.

RAMOGE è, com'è noto, « un accordo intergovernativo di cooperazione tra gli Stati francese, italiano e monegasco per la conservazione dell’ambiente marino » creato su iniziativa del Principe Ranieri III e firmato nel 1976. PELAGOS, accordo « per la creazione di un Santuario per i mammiferi marini nel Mediterraneo » viene invece sottoscritto a Roma da Francia, Italia e Principato di Monaco nel 1999 per entrare in vigore nel 2002.

Il dibattito ruoterà prevalentemente su tre tematiche: la diplomazia legata alle varie culture che da secoli convivono nel bacino del Mediterraneo, di cui parlerà Maria Assunta Accili; la salvaguardia e la preservazione ambientale del Mare Nostrum, che sarà illustrata dai rappresentanti degli Accordi RAMOGE e PELAGOS.

Infine Stefano Besseghini (responsabile fra l'altro di progetti di ricerca sia in ambito nazionale che internazionale; co-autore di 7 brevetti e di 80 pubblicazioni su riviste internazionali) parlerà al pubblico di Monaco delle reti energetiche e non solo che rendono il Mediterraneo un vero crocevia mondiale.

Prenotarsi a: info.dantemc@gmail.com Té l. +377 97 70 89 47