Il Principato di Monaco al Forum Internazionale delle Costruzioni in legno di Parigi

Dal 26 al 28 febbraio scorso, si è tenuto a Parigi il Forum Internazionale delle Costruzioni in legno. Per la prima volta, il Principato vi partecipava presentando a questa esposizione universale dell'edilizia in legno, un modello della Villa Carmelha, ormai denominata «A Fighera».

Grazie a questo progetto d'eccezione che costituisce una prima europea, sia per la sua concezione che per la sua realizzazione, il know-how monegasco in termini di costruzione eco-responsabile e il marchio BD2M si sono irradiati sotto la cupola del Grand Palais.

A questo titolo, Adrien LE BRET, Direttore dei Lavori Pubblici del Governo Principato di Monaco; Jean-François RIEHL, Presidente delegato dell'Impresa Monegasca di Copertura; Gabriel VIORA, Ingegnere ESTP e Architetto DPLG della Scuola d'Architettura di Grenoble, fondatore dello studio VIORA e Wilfrid BELLECOUR, architetto DPLG/ BA University of Houston, fondatore dello Studio BELLECOUR erano presenti per esporre ai professionisti del settore e ai media internazionali i processi innovativi messi in atto per la realizzazione di questa opera da un punto di vista ambientale, struttura e metodologie sono state messe in atto fin dalla fase di progettazione.