Tomates farcies alla nizzarda: il ripieno che racconta la cucina di casa

Disponendo di pomodori carnosi e maturi al punto giusto, a Nizza e dintorni la risposta è quasi scontata: tomates farcies.

Un piatto della cucina quotidiana, nato per valorizzare l’orto e trasformare pochi ingredienti in una preparazione conviviale, perfetta per una cena tra amici o un pranzo domenicale.

Questa versione, ispirata alla tradizione nizzarda e provenzale, punta su un ripieno equilibrato e mai asciutto, lontano dalle farce industriali e dai ripieni solo di carne. Il segreto? Riso crudo, prezzemolo fresco e la polpa stessa dei pomodori, che in cottura regalano morbidezza e sapore.

Un piatto semplice, ma profondamente identitario, che racconta la cucina del territorio: olio d’oliva, erbe aromatiche, vino e quella sapienza casalinga che si tramanda di cucina in cucina, spesso grazie ai consigli di una vicina o di una nonna.





La ricetta delle Tomates farcies à la Niçoise

Ingredienti (per 4 persone)

Pomodori grandi e maturi

1 cipolla

1 spicchio d’aglio

Timo fresco

300 g di carne macinata (circa 15% di grasso)

3 manciate di riso tondo crudo

Prezzemolo fresco

Un bicchiere di vino rosso

Olio extravergine d’oliva

Sale

Un pizzico di zucchero

Peperoncino d’Espelette (facoltativo)

Consiglio della tradizione: per un ripieno ancora più goloso, si può aggiungere una piccola quantità di carne di salsiccia.



Preparazione

Tritare finemente la cipolla e farla appassire in una padella con olio extravergine d’oliva, timo e un pizzico di sale.

Tagliare la calotta dei pomodori e svuotarli delicatamente con un cucchiaio, conservando polpa, semi e succo. Tritare finemente il tutto al coltello.

Salare leggermente l’interno dei pomodori e lasciarli capovolti sul piano di lavoro.

Quando la cipolla è morbida, aggiungere la carne macinata e rosolarla a fuoco vivace. Sfumare con il vino rosso.

Unire la polpa dei pomodori tritata, il prezzemolo finemente tagliato e il riso crudo. Lasciare cuocere dolcemente per circa 10 minuti.

Riempire i pomodori con la farcia ottenuta, senza pressare troppo.



Disporli in una teglia leggermente oliata e cuocere in forno già caldo a 180°C (ventilato) per circa un’ora.



Il trucco dello chef di casa

Se avanza della farcia, nulla si spreca: può essere utilizzata per riempire peperoni, zucchine o cotta in piccoli ramequin come mini terrine. Una pratica tipica della cucina nizzarda, dove il riuso creativo è parte integrante della tradizione.



Le tomates farcies sono molto più di una ricetta: sono un racconto di stagione, di territorio e di convivialità. Un piatto che profuma d’estate e che, come spesso accade nella cucina di Nizza, unisce semplicità e carattere in ogni boccone.





