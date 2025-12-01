Nice Magazine, una finestra sulla città

Uno spazio sulla città di Nizza: é disponibile il numero di novembre/dicembre 2025 di Nice Magazine, il mensile edito dalla città di Nizza.



Il numero di novembre/dicembre della rivista curata dalla Ville de Nice é dedicato al Natale in città, alle luminarie ed alle attrazioni oltre che all’inaugurazione del prolungamento della Promenade du Paillon e del Parco Eco - Vallée.







La rivista è distribuita gratuitamente e può essere trovata in vari spazi pubblici cittadini.



Al fondo di questo articolo è inserito il numero di novembre/dicembre 2025.









