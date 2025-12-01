 / Altre notizie

Nice Magazine, una finestra sulla città

Il numero di novembre e dicembre 2025 della rivista curata dalla Ville de Nice é dedicato alla città che cambia e si evolve

Uno spazio sulla città di Nizza: é disponibile il numero di novembre/dicembre 2025 di Nice Magazine, il mensile edito dalla città di Nizza.

Il numero di novembre/dicembre della rivista curata dalla Ville de Nice é dedicato al Natale in città, alle luminarie ed alle attrazioni oltre che all’inaugurazione del prolungamento della Promenade du Paillon e del Parco Eco - Vallée. 


La rivista è distribuita gratuitamente e può essere trovata in vari spazi pubblici cittadini.

Al fondo di questo articolo è inserito il numero di novembre/dicembre 2025.




Files:
 nice-magazine-31-web (10.3 MB)

Beppe Tassone

