Siete pronti a portare il vostro progetto a nuove altezze? L'eccellenza logistica si innalza

Sanremo Autotrasporti, con base strategica a Ospedaletti, è da anni il partner di fiducia per aziende e privati che necessitano di soluzioni di trasporto e logistica impeccabili sulla Riviera di Ponente, Monaco e Costa Azzurra. Dalle consegne espresse ai traslochi complessi, l'affidabilità e la professionalità sono i pilastri che sostengono ogni servizio offerto. Ma quando il lavoro richiede di superare i limiti dell'altezza, Sanremo Autotrasporti dispiega un asso nella manica insostituibile: il servizio di Piattaforma Aerea Mobile.

Il vostro cantiere aereo: piattaforma aerea mobile

Non accontentatevi di impalcature lente e ingombranti. Il servizio di Piattaforma Aerea Mobile (PLE - Piattaforma di Lavoro Elevabile) di Sanremo Autotrasporti offre una soluzione dinamica, sicura e rapida per raggiungere altezze significative, trasformando sfide complesse in operazioni gestibili con precisione millimetrica.

I vantaggi che fanno la differenza:

Massima sicurezza: le piattaforme, manovrate da personale altamente qualificato e certificato, rispettano i più rigorosi standard di sicurezza, garantendo un ambiente di lavoro protetto in quota.

Rapidità di allestimento: dimenticate i lunghi tempi di montaggio e smontaggio dei ponteggi. La piattaforma aerea è pronta all'uso in pochi minuti, ottimizzando i tempi del vostro progetto.

Versatilità senza eguali: grazie al braccio articolato e/o telescopico, le PLE possono raggiungere punti difficili o inaccessibili – superando ostacoli, tetti sporgenti e dislivelli – dove un'attrezzatura tradizionale non potrebbe mai arrivare.

Costi contenuti: l'efficienza operativa e la rapidità di esecuzione si traducono in un risparmio economico rispetto all'affitto e all'installazione di ponteggi tradizionali per brevi o medi periodi.

Applicazioni infinite per ogni settore:

Il servizio è fondamentale per una vasta gamma di interventi, rendendolo l'alleato ideale per:

Edilizia e ristrutturazioni: lavori su facciate, intonaci, verniciature e rifacimento di tetti (gronde, tegole, ecc.).

Manutenzione industriale/civile: pulizia di vetrate ad alta quota, installazione e manutenzione di insegne pubblicitarie o pannelli solari.

Installazione impianti: montaggio di antenne, parabole, telecamere di videosorveglianza o climatizzatori esterni a piani elevati.

Potature e giardinaggio: Operazioni di potatura di alberi ad alto fusto in sicurezza e con la massima precisione.

Servizi pubblici: illuminazione stradale, installazione luminarie e manutenzione di strutture in elevazione.

Sanremo Autotrasporti non si limita a trasportare merci, ma eleva la qualità del vostro lavoro. Se il vostro prossimo progetto è "là in alto", contattate i professionisti che vi portano in cima con efficienza e sicurezza.

Per richiedere un preventivo gratuito o per ricevere maggiori informazioni, contatta il numero 0184 688281. Sanremo Autotrasporti ha sede in Strada Vallegrande, 48 a Ospedaletti.