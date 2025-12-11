 / Business

Business | 11 dicembre 2025, 08:28

Su Rai 3 nazionale una mattina con lo scrittore artista Eros Pessina

Venerdi 12 dicembre a Spaziolibero alle ore 10,40 circa.

Eros Pessina scrittore poeta cantautore e imprenditore, sarà su Rai 3 a rappresentare l'associazione Aises di Roma di cui è Vicepresidente nazionale insieme alla Presidente Gabriella Gherardi.
La puntata sulla mobilità a Napoli ed Ischia (Sviluppo della cultura della mobilità dove la Natura è maestra. Ischia e città metropolitane) sarà trasmessa il 12 dicembre, dove Pessina ci porterà sulla collina di Posillipo,  poi nel trafico urbano del capoluogo partenopeo e ancora fra la bellezza dell'isola di Ischia.,

Eros Pessina, fra gli altri impegni professionali di affermato e conosciuto imprenditore della segnaletica e della sicurezza, è Membro del CIG di Accredia a Roma, Coordinatore UNI a Milano e membro CEN a Bruxelles e Berlino per l'Italia. 
Al Maestro Eros Pessina i migliori auguri per questo nuovo impegno creativo e televisivo.

