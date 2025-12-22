Santa Quizz a Mentone: musica e festa nei Giardini Biovès

Mentone si prepara a un pomeriggio speciale all’insegna della musica e della magia natalizia. Martedì 23 dicembre 2025, dalle 15:00 alle 16:00, i Giardini Biovès ospiteranno Santa Quizz: Uno spettacolo musicale di Natale, un evento interattivo pensato per coinvolgere grandi e piccini in una sfida divertente tra tradizione e modernità.

Babbo Natale è preoccupato: negli ultimi anni, i bambini sembrano più interessati ai Pokémon che alle tradizioni natalizie. Per questo, ha preso una decisione drastica: se la giovane generazione non dimostrerà di conoscere meglio canti e usanze, quest’anno il Natale potrebbe essere annullato… e i regali non arriveranno! Per prendere una decisione giusta, invia la sua migliore squadra in missione: Gwladys la fata di Natale e Sacha l’elfo scaltro, incaricati di mettere alla prova i bambini con un grande quiz natalizio. Riusciranno i più piccoli a superare la sfida? La festa sarà salva?

Lo spettacolo è interattivo e coinvolge il pubblico in un mix di musica dal vivo, magia, comicità, giochi e narrazione. I due musicisti-comici guideranno grandi e piccini tra canti di Natale e brani contemporanei, momenti comici, magie e racconti, creando un’esperienza pensata per tutti.

L’iniziativa si inserisce nel calendario ufficiale Natale a Mentone – Natale in montagna, che dal 5 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026 trasforma la città in un villaggio alpino con mercatini, attrazioni, piste di pattinaggio e numerosi eventi gratuiti per famiglie.

Un pomeriggio di musica, giochi, risate e tradizione attende famiglie e visitatori nel suggestivo scenario dei Giardini Biovès, per celebrare insieme la magia del Natale a Mentone.

L’ingresso a Santa Quizz è gratuito, ma lo spettacolo non è accessibile in sedia a rotelle.

Per informazioni: https://www.noel-menton.fr/