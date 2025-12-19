Un weekend nei musei della Costa Azzurra: 57 esperienze gratuite tra arte, gioco e scoperta

Un intero fine settimana per riscoprire i musei della Costa Azzurra in modo originale, divertente e gratuito.

Torna il 31 gennaio e il 1° febbraio 2026 “Mon Week-end aux Musées”, l’evento culturale promosso da Côte d’Azur France Tourisme, giunto alla sua terza edizione dopo il successo degli anni precedenti.



La manifestazione è stata presentata l’11 dicembre al Museo Magnelli – Museo della Ceramica di Vallauris Golfe-Juan, alla presenza di Alexandra Borchio Fontimp, presidente delegata dell’ente turistico, e del sindaco Kevin Luciano.

L’obiettivo resta chiaro: valorizzare il patrimonio museale del territorio e incentivare la frequentazione culturale nei mesi di bassa stagione.



Numeri importanti anche per il 2026: 38 musei e siti culturali distribuiti in una ventina di città della Costa Azzurra e del Principato di Monaco apriranno le porte a 57 animazioni gratuite, pensate per famiglie, bambini, appassionati d’arte e curiosi di ogni età.

Tra le novità di quest’anno figurano quattro nuovi ingressi: il Museo delle Meraviglie di Tenda, il Museo del Gioiello Contemporaneo di Cagnes-sur-Mer, il Museo del Presepe di Lucéram e lo Spazio culturale dipartimentale Lympia di Nizza.



L’iniziativa rientra nelle attività del Club Musées, creato nel 2022 per promuovere in modo coordinato l’offerta museale della destinazione. Collocato nel periodo più tranquillo dell’anno dal punto di vista turistico, “Mon Week-end aux Musées” invita residenti e visitatori a (ri)scoprire collezioni permanenti e siti storici attraverso laboratori creativi, visite immersive, escape game, performance artistiche ed esperienze sensoriali.





Tra le proposte più curiose spiccano la caccia ai fauni al Museo Picasso di Antibes, un’indagine enigmistica al Museo Bonnard di Le Cannet, una visita al buio con lampade frontali al Museo d’Arte e Storia della Provenza di Grasse, un laboratorio “da piccoli romani” al Trofeo di Augusto della Turbie, fino alla realtà virtuale al Museo Oceanografico di Monaco, che permette di esplorare un’area marina protetta senza immergersi in acqua.



Non mancano attività dedicate ai più piccoli, come i laboratori di archeologia, le esperienze sensoriali per bebè, le dimostrazioni artistiche e gli atelier creativi ispirati alla moda, al design e alle arti decorative.