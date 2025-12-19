Mandelieu si veste di magia: il Village de Noël porta il fascino del Grande Nord canadese in città

Mandelieu celebra il Natale con un viaggio nel cuore del Grande Nord canadese.

Da oggi, venerdì 19 dicembre al 28 dicembre, Place de France e il centro città si trasformano in un suggestivo Village de Noël, dove atmosfere nordiche, luci scintillanti e profumi golosi accompagnano un ricco calendario di eventi pensato per grandi e piccoli.

Protagonisti assoluti sono i 10 chalet gastronomici, pronti a conquistare ogni palato con specialità dolci e salate, e la grande novità di quest’anno: la Cabane à Sucre du Canada, autentica capanna dello zucchero d’acero, animata da musica dal vivo e racconti intorno al fuoco. Qui sarà possibile assistere alla preparazione della celebre tire à la neige, la calda leccornia allo sciroppo d’acero colata sulla neve.

Inaugurazione il 19 dicembre

Il Village apre ufficialmente venerdì 19 dicembre con una serata di festa:

18.30 – Parata Swing’n Show con la Cie Haut Perché

19.00 – Sfilata delle mascotte

20.00 – Grande concerto di Natale: sei artisti sul palco con un repertorio che spazia tra brani canadesi e internazionali, per quasi due ore di spettacolo e allegria per tutta la famiglia.

Musica, spettacoli e aperitivi live

Il programma prosegue ogni giorno con animazioni, spettacoli circensi, cori natalizi e gli immancabili Apéros Live (dalle 19.30 alle 21), tra sapori gourmet e concerti dal vivo: dal latino di Bagasso alle cover pop-rock, fino al DJ set Afro Tech House per il gran finale di domenica 28 dicembre.

Il magico Villaggio di Babbo Natale

Grande attenzione è riservata ai più piccoli con il Villaggio di Babbo Natale:

incontri e foto con Babbo Natale,

laboratori creativi e culinari con gli elfi,

atelier di trucco,

letture di fiabe natalizie,

attività manuali per creare decorazioni da portare a casa.

Divertimenti per tutti

Non mancano le attrazioni: una pista di roller per scivolare in allegria (a partire da 6 euro l’ora, pattini inclusi) e la festa foraine, con giostre e attrazioni aperte fino al 3 gennaio 2026.





Informazioni pratiche

Luogo : Centro città – Place de France, Mandelieu

Date

Dal 19 al 28 dicembre 2025 - Tutti i giorni dalle 11.00 alle 21.30

19 dicembre: apertura dalle 12.00 (ristorazione e luna park)

24 dicembre: 11.00 – 17.00

25 dicembre: chiuso

Domenica 28 dicembre: 11.00 – 20.00

Ingresso libero







