Carnevale di Nizza: aperta la biglietteria on line

In pieno periodo natalizia, a Nizza già si pensa al Carnevale: dal 12 febbraio al 2 marzo 2025, la capitale azzurra vibrerà al ritmo del «Re degli oceani».

La biglietteria online della nuova edizione del Carnevale di Nizza è aperta sul sito https://www.nicecarnaval.com/it/



Faranno da prologo al Carnevale vero e proprio il grande charivari di Richelmi (gratuito) mercoledì 12 febbraio, il ballo del Veglione venerdì 14 febbraio e la grande giornata popolare e gratuita "la Carnavalina" sabato 15 febbraio dalle ore 11.



Quindi le tradizionali sfilate: il corso illuminato di apertura, i quattro corsi illuminati di notte, il corso carnevalesco di giorno e le quattro battaglie dei fiori.

Le persone completamente travestite potranno entrare gratuitamente, nel limite dei posti disponibili, durante l'insieme dei corsi carnevaleschi.



Per il 2025, la città di Nizza aggiunge una nuova tribuna per il pubblico sul percorso della manifestazione: si troverà sulla Promenade des Anglais, di fronte al théâtre de Verdure.



Il Carnevale di Nizza 2025 si è aperto con la presentazione di un poster che propone un polpo divertente con grandi occhi espressivi, circondato da una corona d'oro inserito in un contesto ricco di motivi floreali che immergono lo spettatore nel cuore dell'oceano e dei suoi colori vivaci, in un'atmosfera calda e festosa.



I biglietti potranno anche essere acquistati sul posto, fino a esaurimento posti:

Alla biglietteria principale situata sulla Promenade du Paillon (tra il villaggio del Carnevale e lo specchio d'acqua): aperta tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 18.00 a partire dal 6 febbraio 2025, fatta eccezione per domenica 9 febbraio.

Alla biglietteria aperta nei giorni di manifestazioni: sulla Promenade des Anglais.



Le tariffe sono identiche a quelle dell'anno 2024 e sono inserite al fondo di questo articolo .





Le date

Sabato 15 febbraio 2025

La Carnavalina: apertura dei festeggiamenti, intrattenimento gratuito e manifestazioni in città.

Défilé d’ouverture: presentazione dei carri e dei gruppi di carnevale.

Corso illuminé d’ouverture: ore 20.30 - Intorno al giardino Albert 1er, Place Masséna.

Martedì 18 febbraio 2025

Corso carnavalesque illuminé: dalle 20.30 alle 22.00 - Place Masséna.

Mercoledì 19 febbraio 2025

Bataille de Fleurs: 14.30-16.00 - Place Masséna.

Venerdì 21 febbraio 2025

Lou Queernaval: ore 20.30 - Place Masséna.

Sabato 22 febbraio 2025

Bataille de Fleurs: 14.30-16.00 - Place Masséna.

Corso carnavalesque illuminé: dalle 20.30 alle 22.00 - Place Masséna.



Domenica 23 febbraio 2025

Sfilata di carnevale diurna: 14.30-16.00 - Place Masséna.

Martedì 25 febbraio 2025

Corso carnavalesque illuminé: dalle 20.30 alle 22.00 - Place Masséna.

Mercoledì 26 febbraio 2025

Bataille de Fleurs: 14.30-16.00 - Place Masséna.

Sabato 1°marzo 2025 (chiusura)

Bataille de Fleurs: 14.30-16.00 - Place Masséna.

Corso carnavalesque illuminé: dalle 20.30 alle 22.00 - Place Masséna.

Incinération du Roi et feu d’artifice: ore 22.45 - Promenade des Anglais, Plage du Centenaire.