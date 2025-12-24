 / FACEBOOK EVENTI

FACEBOOK EVENTI | 24 dicembre 2025, 17:00

Tanti oggetti, tante curiosità: i marché à la brocante in Costa Azzurra

La carrellata dei vide grenier e dei marchés aux puces da giovedì 25 dicembre 2025 a mercoledì 31 dicembre 2025

Tanti oggetti, tante curiosità: i marché à la brocante in Costa Azzurra

Spazio ai marché à la brocante che animano le strade, le piazze e i quartieri della Costa Azzurra.  Vide grenier e mercatini delle pulci danno il segno tangibile di una tradizione che, per la Costa Azzurra e le Alpi Marittime, è anche cultura e folklore.

Antibes
Brocante professionnelle de la Place Nationale
Brocciante
Giovedì 25 dicembre e sabato 27 dicembre 2025
Place Nationale, Rue Georges Clemenceau Juan-les-Pins

Vide grenier la brague
Vide-greniers et marché aux puces
Sabato 27 dicembre e domenica 28 dicembre 2025  
Avenue Mozart

Antibes land fait son vide grenier
Sabato 27 dicembre e domenica 28 dicembre 2025  
301, Route de Biot

Cannes
Marché antiquités et brocante
Sabato 27 dicembre e domenica 28 dicembre 2025  
Cours Félix Faure

Brocante Professionnelle du Marché de Forville
Lunedì 29 dicembre 2025
Marché couvert de Forville

Mandelieu-la-Napoule 
Brocante, Vide-greniers
Domenica 28 dicembre 2025
225, Avenue Saint-Exupéry LES TOURRADES 

Menton
Brocante - Antiquités - Collections Brocante Professionel
Venerdì 26 dicembre 2025 e domenica 28 dicembre 2025
Promenade du Soleil
Esplande Françis Palmero

Le rendez vous des collectionneurs
Sabato 27 dicembre, domenica 28 dicembre e lunedì 29 dicembre 2025
place du Cap - Alpes-Maritimes, Menton

Nice
Les puces de Nice. Brocante professionnelle
Giovedì 25 dicembre, venerdì 26 dicembre, sabato 27 dicembre, martedì 30 dicembre e mercoledì 31 dicembre 20258
Les Puces de Nice, Rue Robilant

Saleya à Nice
Brocante
Lunedì 29 dicembre 2025
Cours Saleya, Vieux Nice

Vence
Marché professionnel
Mercoledì 31 dicembre 2025
28, Place Du Grand Jardin 

Beppe Tassone

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium