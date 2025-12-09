Mercatini di Natale in Costa Azzurra: dove andare

Una delle attrazioni più seguite durante le festività di fine anno sono i mercatini di Natale.
Sempre più località, anche piccine, organizzano i mercatini che si rivelano non solo un forte richiamo, ma anche l’occasione per presentare le produzioni artigianali del territorio.
La Francia ospita moltissimi mercatini di Natale, alcuni dei quali universalmente conosciuti: in Costa Azzurra e nell’arrière pays sono tante le località interessate.
Ecco i principali mercatini che si svolgono nel Sud Est francese nei prossimi 7 giorni.
Andon
Marché de Noël puis tir d’un feu d’artifice dans la plaine.
Sabato 13 dicembre 2025
1, Avenue Du Belvédère
Antibes
Chalets gourmands et artisanaux
Fino al 4 gennaio 2026
Esplanade du Pre des Pecheurs
Beausoleil
Marché du monde. 13ème édition.
Sabato 13 dicembre e domenica 14 dicembre 2025
Mairie de Beausoleil, 27 boulevard de la République, rue du marché
Cabris
Marché de Noël de Cabris
Domenica 14 dicembre 2025
Toute la ville
Callian
Foire aux Santons et Gourmandises
Fino a domenica 14 dicembre 2025
Chapelle des Pénitents, Rue de la Chapelle,
Cannes
Natale a Cannes
Fino a domenica 04 gennaio 2026
Allées de la Liberté e Cours Félix Faure
Callian
Foire aux Santons et GourmandisesVenerdfì 12 dicembre e sabato 13 dicembre 2025
5 Boulevard de la Colle Belle
Castellar
Marché de Noël de Castellar
Domenica 14 dicembre 2025
Place Clemenceau
Cogolin
Marché de Noël à l'Ecole du Rialet
Martedì 9 dicembre 2025
Ecole du Rialet, Impasse des Pitchouns, 83310 Cogolin
Fayence
Marché de Noël
Venerdì 12 dicembre e sabato 13 dicembre 2025
Le grand jardin, 194 Rue Comtesse de Villeneuve, 83440 Fayence
Hyères
Marché de Noël La Capte
Sabato 13 dicembre 2025
Rue des marchands, Rue des marchands
La Colle-sur-Loup
Marché de Noël
Domenica 14 dicembre 2025
Village
La Londe-les-Maures
Marché de Noël au Château Maravenne
Sabato 13 dicembre 2025
Château Maravenne, Route de Valcros
La Turbie
Marché de Noël
Sabato 13 dicembre 2025
Ruelles du village
Levens
Marché de Noël de Levens
Domenica 14 dicembre 2025
Halle du Rivet
Menton
Natale a Menton - mercatino di Natale - vendita di alberi di Natale
Fino al 4 gennaio 2026
Esplanade Francis Palméro Mail du Bastion
Monaco
Village de Noël
Fino al 6 gennaio 2026
Port Hercule
Montauroux
Noël des enfants
Sabato 13 dicembre 2025
Coeur du village de Montauroux, Place du clos
Mouans-Sartoux
42e Foire aux santons
Fino al 24 dicembre 2025
Médiathèque La Strada, Médiathèque cinémathèque, 201, avenue de Cannes
Marché de Noël
Domenica 14 dicembre 2025
Places du village
Mougins
Marché de Noël à Mougins Village
Sabato 13 dicembre e sabato 14 dicembre 2025
Mougins Village - Parking de l’Hubac
Nizza
Village de Noël
Fino al 4 gennaio 2025
Jardin Albert 1er
Peymeinade
Village de Noël et ateliers créatifs
Domenica 14 dicembre 2025
Pinède Daudet, 11 chemin du Suye
Saint-Étienne-de-Tinée
Sabato 13 dicembre 3e domenica 14 dicembre 2025
Place de l'église, 06660
Saint-Jean-Cap-Ferrat
Fête foraine
Fino al 4 gennaio 2026
Place du Centenaire e 3 avenue Jean Mermoz
Marché des créateurs
Sabato 13 dicembre e domenica 14 dicembre 2025
Espace Neptune, Quai Virgile Allari, 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat
Tende
Grand Marché de Noël et Halle Gourmande
Domenica 14 dicembre 2025
Place Général de Gaulle, Place Général de Gaulle
Tourrettes
Marché de Noël à Tourrettes
Sabato 13 dicembre 2025
Groupe scolaire du Coulet, Route de la Grande Bastidek
Vence
Noël à Vence
Fino al 27 dicembre 2025
Place du Grand Jardin
Villeneuve-Loubet
Marché de Noël au village
Domenica 14 dicembre 2025
Coeur village et Bugadières
Santons en fête
Dal 12 dicembre al 17 dicembre 2025
Salle Joseph Donon, Place Artusi, Village, 06270 Villeneuve-Loubet
