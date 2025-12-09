Mercatini di Natale in Costa Azzurra: dove andare

Una delle attrazioni più seguite durante le festività di fine anno sono i mercatini di Natale.



Sempre più località, anche piccine, organizzano i mercatini che si rivelano non solo un forte richiamo, ma anche l’occasione per presentare le produzioni artigianali del territorio.



La Francia ospita moltissimi mercatini di Natale, alcuni dei quali universalmente conosciuti: in Costa Azzurra e nell’arrière pays sono tante le località interessate.



Ecco i principali mercatini che si svolgono nel Sud Est francese nei prossimi 7 giorni.



Andon

Marché de Noël puis tir d’un feu d’artifice dans la plaine.

Sabato 13 dicembre 2025

1, Avenue Du Belvédère



Antibes

Chalets gourmands et artisanaux

Fino al 4 gennaio 2026

Esplanade du Pre des Pecheurs



Beausoleil

Marché du monde. 13ème édition.

Sabato 13 dicembre e domenica 14 dicembre 2025

Mairie de Beausoleil, 27 boulevard de la République, rue du marché



Cabris

Marché de Noël de Cabris

Domenica 14 dicembre 2025

Toute la ville



Callian

Foire aux Santons et Gourmandises

Fino a domenica 14 dicembre 2025

Chapelle des Pénitents, Rue de la Chapelle,



Cannes

Natale a Cannes

Fino a domenica 04 gennaio 2026

Allées de la Liberté e Cours Félix Faure



Castellar

Marché de Noël de Castellar

Domenica 14 dicembre 2025

Place Clemenceau



Cogolin

Marché de Noël à l'Ecole du Rialet

Martedì 9 dicembre 2025

Ecole du Rialet, Impasse des Pitchouns, 83310 Cogolin



Fayence

Marché de Noël

Venerdì 12 dicembre e sabato 13 dicembre 2025

Le grand jardin, 194 Rue Comtesse de Villeneuve, 83440 Fayence



Hyères

Marché de Noël La Capte

Sabato 13 dicembre 2025

Rue des marchands, Rue des marchands



La Colle-sur-Loup

Marché de Noël

Domenica 14 dicembre 2025

Village



La Londe-les-Maures

Marché de Noël au Château Maravenne

Sabato 13 dicembre 2025

Château Maravenne, Route de Valcros



La Turbie

Marché de Noël

Sabato 13 dicembre 2025

Ruelles du village



Levens

Marché de Noël de Levens

Domenica 14 dicembre 2025

Halle du Rivet



Menton

Natale a Menton - mercatino di Natale - vendita di alberi di Natale

Fino al 4 gennaio 2026

Esplanade Francis Palméro Mail du Bastion



Monaco

Village de Noël

Fino al 6 gennaio 2026

Port Hercule



Montauroux

Noël des enfants

Sabato 13 dicembre 2025

Coeur du village de Montauroux, Place du clos



Mouans-Sartoux

42e Foire aux santons

Fino al 24 dicembre 2025

Médiathèque La Strada, Médiathèque cinémathèque, 201, avenue de Cannes



Marché de Noël

Domenica 14 dicembre 2025

Places du village



Mougins

Marché de Noël à Mougins Village

Sabato 13 dicembre e sabato 14 dicembre 2025

Mougins Village - Parking de l’Hubac



Nizza

Village de Noël

Fino al 4 gennaio 2025

Jardin Albert 1er



Peymeinade

Village de Noël et ateliers créatifs

Domenica 14 dicembre 2025

Pinède Daudet, 11 chemin du Suye



Saint-Étienne-de-Tinée

Sabato 13 dicembre 3e domenica 14 dicembre 2025

Place de l'église, 06660



Saint-Jean-Cap-Ferrat

Fête foraine

Fino al 4 gennaio 2026

Place du Centenaire e 3 avenue Jean Mermoz



Marché des créateurs

Sabato 13 dicembre e domenica 14 dicembre 2025

Espace Neptune, Quai Virgile Allari, 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat



Tende

Grand Marché de Noël et Halle Gourmande

Domenica 14 dicembre 2025

Place Général de Gaulle, Place Général de Gaulle



Tourrettes

Marché de Noël à Tourrettes

Sabato 13 dicembre 2025

Groupe scolaire du Coulet, Route de la Grande Bastidek



Vence

Noël à Vence

Fino al 27 dicembre 2025

Place du Grand Jardin



Villeneuve-Loubet

Marché de Noël au village

Domenica 14 dicembre 2025

Coeur village et Bugadières



Santons en fête

Dal 12 dicembre al 17 dicembre 2025

Salle Joseph Donon, Place Artusi, Village, 06270 Villeneuve-Loubet









































