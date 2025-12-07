A Nizza torna la magia: oggi sfilano oltre 200 artisti per la Grande Parata di Natale (Foto)

Nizza si prepara alla 5ª Grande Parata di Natale: la città accende ufficialmente la stagione delle feste con il ritorno della Grande Parata di Natale, in programma oggi, domenica 7 dicembre 2025.

Organizzata dall’associazione Nice Shopping, l’iniziativa unisce atmosfere natalizie e shopping cittadino, trasformando il cuore della città in un palcoscenico luminoso e spettacolare.



L’appuntamento, diventato uno dei momenti più attesi dell'inverno nizzardo, si svolgerà dalle 17 alle 18.30, quando l’avenue Jean Médecin — fino a Place Masséna — si animerà di luci, musica e colori, incantando residenti e visitatori.





Una sfilata che richiama 45.000 spettatori

La Grande Parata di Natale richiama ogni anno circa 45.000 persone, confermandosi uno degli eventi gratuiti più partecipati della Côte d’Azur. L’edizione 2025 punta ancora più in alto:

15 troupe professionali

oltre 200 artisti, perlopiù locali (musicisti, ballerini, artisti circensi, mascotte)

3 carri carnevaleschi, incluso quello di Babbo Natale

I carri, elemento distintivo della manifestazione, sono stati realizzati appositamente dalla celebre famiglia Povigna, dinastia di carnavaliers da cinque generazioni e nome storico legato al Carnevale di Nizza.





L’obiettivo: sostenere il commercio locale e valorizzare la città

“La nostra missione è stimolare gli acquisti natalizi durante uno dei weekend più importanti dell’anno, offrendo un evento unico in Francia che unisce shopping e spettacolo”, spiega Patrick Nolier, presidente di Nice Shopping e direttore del centro commerciale NICETOILE.

L’iniziativa contribuisce a rafforzare l’immagine di Nizza come destinazione privilegiata per lo shopping invernale, attirando sia residenti che turisti.



Anche il Comune di Nizza sottolinea il valore simbolico e sociale della Parata: “La magia del Natale prende vita nelle strade illuminate e nella gioia condivisa della Grande Parata, un appuntamento che unisce la città e sostiene i commercianti locali”, ha dichiarato il sindaco insieme al Consiglio Comunale.





Nice Shopping, la rete che valorizza la città tutto l’anno

Nata nel 2017, l’associazione Nice Shopping riunisce quasi 8.000 commercianti, istituzioni e grandi marchi con l’obiettivo di promuovere il commercio locale, l’artigianato e le attività culturali della città. Attraverso il sito niceshopping.fr e i canali social, propone indirizzi, itinerari e consigli per vivere il meglio di Nizza.

Tra campagne di comunicazione, partnership e grandi eventi, la Grande Parata di Natale è oggi la sua iniziativa di punta, capace di crescere di anno in anno in pubblico e risonanza.





