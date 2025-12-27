Evacuazione immediata degli edifici adiacenti all’ex Collegio Charles III

Il provvedimento riguarda in particolare i residenti degli immobili Virginia Palace e Point du Jour, situati ai piedi del talus sovrastante l’ex edificio scolastico, in attesa dei risultati dei lavori di consolidamento in corso.

L’operazione è stata attuata in stretto coordinamento con le autorità francesi, competenti per la parte superiore del talus che ricade sul territorio del Comune di Beausoleil. La cellula di crisi istituita per la gestione della situazione ha immediatamente attivato il dispositivo di accoglienza dei residenti interessati: entro le ore 18:00, tutti gli abitanti evacuati sono stati ospitati in un hotel della Principauté, dove avranno la possibilità, per chi lo desidera, di cenare la sera della Vigilia di Natale e di pranzare il giorno di Natale.

I primi effetti dei lavori di messa in sicurezza attualmente in corso saranno valutabili a partire dal 26 dicembre. In base ai risultati ottenuti, la situazione sarà nuovamente analizzata e rivalutata dalle autorità competenti. Nel frattempo, e a partire da oggi, la corsia di circolazione dell’avenue de l’Annonciade, nel tratto antistante l’ex Collegio Charles III, è stata chiusa al traffico.

Parallelamente, sono in fase di completamento gli studi volti a individuare una sede alternativa per accogliere gli studenti del Liceo Albert Ier. L’avvio delle lezioni in modalità a distanza è previsto esclusivamente come soluzione temporanea; ulteriori dettagli organizzativi saranno comunicati all’inizio della prossima settimana.

In questo contesto, il Governo del Principato ribadisce che nessun rischio può essere tollerato per la sicurezza degli studenti, del personale docente e non docente, delle associazioni che utilizzano le strutture dell’istituto, né per quella dei residenti degli edifici limitrofi all’ex collegio. Il Governo e i Servizi dell’Amministrazione sono pienamente mobilitati per garantire la sicurezza di tutti e per ridurre al minimo i disagi derivanti da queste misure di prevenzione.